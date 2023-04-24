Süper şampiyon

Haftalar öncesinden Süper Lig biletini cebine koyan Samsunspor, taraftarı önünde ağırladığıKaradeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Mücahit Albayrak (39), Tanque (54), Osman Çelik (63) ve Moriki Fofana (66) kaydederken rakibin tek golü Cordeiro'dan (82) geldi. 11 yıl aradan sonra Süper Lig'de yer alacak Samsun'da şampiyonluk büyük bir coşkuyla kutlandı.İçeri giren futbolseverler, kaleci Szumski'nin formasını paylaşamaması ilginç görüntülere sahne oldu.23 Nisan nedeniyle Samsun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun basın toplantısına oğlu Emir de katıldı ve şöyle konuştu: "11 yıllık hasreti giderdiği için babamla çok gurur duyuyorum. Tüm çocukların bayramını kutluyorum."