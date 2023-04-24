Süper şampiyon

Haftalar öncesinden Süper Lig biletini cebine koyan Samsunspor, taraftarı önünde ağırladığı Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek 69 puanla Spor Toto1. Lig'i lider bitirmeyi garantiledi. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Mücahit Albayrak (39), Tanque (54), Osman Çelik (63) ve Moriki Fofana (66) kaydederken rakibin tek golü Cordeiro'dan (82) geldi. 11 yıl aradan sonra Süper Lig'de yer alacak Samsun'da şampiyonluk büyük bir coşkuyla kutlandı. 19 MayısStadı'nda 33 bin kırmızı-beyazlı tarafların sevinci,maç sonrasında tribünlerden sahaya taştı. İçeri giren futbolseverler, kaleci Szumski'nin formasını paylaşamaması ilginç görüntülere sahne oldu.
'BABAMLA GURUR DUYUYORUM'
23 Nisan nedeniyle Samsun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun basın toplantısına oğlu Emir de katıldı ve şöyle konuştu: "11 yıllık hasreti giderdiği için babamla çok gurur duyuyorum. Tüm çocukların bayramını kutluyorum."