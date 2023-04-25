Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri beIN Sports'un Fenerbahçe muhabiri Ünal Emin Canbay, stadyumlardaki gol videolarıyla sosyal medyada dikkat çekti
Giriş Tarihi: 25.4.2023 15:47 Son Güncelleme: 25.4.2023 15:50

beIN Sports'un Fenerbahçe muhabiri Ünal Emin Canbay, stadyumlardaki gol videolarıyla sosyal medyada dikkat çekti

beIN Sports’un Fenerbahçe muhabiri Ünal Emin Canbay, stadyumlardaki gol videolarıyla sosyal medyada dikkat çekti

Spor Toto Süper Lig'in yayıncısı olan beIN SPORTS'ta uzun bir süredir Fenerbahçe muhabirliği yapan ve ayrıca spiker olarak görev yapan Ünal Emin Canbay, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.

Büyük bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Spor Toto Süper Lig'in yayıncısı olan beIN SPORTS'ta 9 yıldır hem Fenerbahçe muhabiri hem de spiker olarak görev yapan Ünal Emin Canbay, yaptığı röportajlarla öne çıkıyordu.

Haberlerinin dışında futboldaki yetenekleriyle de özellikle sosyal medyada oldukça gündeme gelen Ünal Emin Canbay, stadyumlarda tribünden ve gol olması zor açılardan yaptığı vuruşlarla sosyal medyada sıklıkla gündeme geliyordu. Uzak mesafeden vuruşlarını takım elbiseyle yapan Canbay'ın videoları, sosyal medya platformlarında milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

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beIN Sports'un Fenerbahçe muhabiri Ünal Emin Canbay, stadyumlardaki gol videolarıyla sosyal medyada dikkat çekti
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