Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derbi varsa özel hocası geliyor!
Giriş Tarihi: 25.4.2023 08:58

Derbi varsa özel hocası geliyor!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Derbi varsa özel hocası geliyor!

Fenerbahçe maçı öncesinde bireysel antrenörü ile çalışıp sarı-lacivertli takımı deviren yıldız oyuncu Vincent Aboubakar şimdi gözüne Aslan’ı kestirdi.

Devre arasında geldiği Beşiktaş'ta Wout Weghorst'u hemen unutturan Vincent Aboubakar, G.Saray'a bileniyor. Kamerunlu oyuncu daha önce de zaman zaman bireysel çalışmalar yaptığı Belçika'daki özel antrenörünü bir kez daha İstanbul'a davet etti. F.Bahçe maçı öncesinde de yine özel bir hazırlık yapıp o karşılaşmada takımın en dinamik ismi olan ve bir de gol bulan Aboubakar, pazar günü oynanacak derbiye kadar yine ekstra idmanlar yapacak.

31 yaşındaki forvet, bu kez kendi taraftarı önünde G.Saray ağlarını sarsıp takımını şampiyonluk yolunda yeniden devreye sokmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Redmond- Aboubakar-Cenk üçlüsünden G.Saray savunmasını sürekli tedirgin etmesini ve kanat bekleri üzerinde de baskı kurmasını bekliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti'de büyük çöküş! Aytun Çıray, nedenleri 8 maddede sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Manisa'da 7'li koalisyona sert tepki: Milletim bunlara oy vermez
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona 'son çağrı': Maskelerinizi tek tek düşürürüm!
Kızılelma uçuş testinde bir ilk! Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi
SON DAKİKA | Bakan Kurum "Yarısı Bizden" kampanyasının detaylarını açıkladı: İlave destek verebiliriz
Son dakika: Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi çözüldü! "Oynamak istemiyorum" demişti...
SON DAKİKA: TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan hesap sorma tehdidi: 14 Mayıs'tan sonra gelip kendisi konuşacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Derbi varsa özel hocası geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA