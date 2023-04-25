Fenerbahçe ağır yaralı! Zirve yarışında İstanbulspor karşısında şok puan kaybı

JESUS TEPKİLERİN ODAĞINDA

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, tepkilerin odağında yer aldı. Ülker Stadyumu'nu doldurarak maçın başından sonuna kadar yaptıkları tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma destek olan taraftarlar, tepkilerini karşılaşma sonrasında dile getirdi. Bütün takımı toplayarak tribünleri alkışlayan Jesus'a taraftarlar tepki gösterince Portekizli teknik adam çılgına döndü. Karşılaşmanın ardından konuşan Jesus, sonucun iki tarafı da gerdiğini dile getirdi.

Herkesin hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Jesus, "Maçtan önce herkes çok inanıyordu farkı dörde indirebileceğimize. Maç sonu herkesi gerdi, mutlu etmedi tabii ki" dedi.