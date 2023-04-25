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Giriş Tarihi: 25.4.2023 15:40

Fenerbahçe ağır yaralı! Zirve yarışında İstanbulspor karşısında şok puan kaybı

DHA
Fenerbahçe ağır yaralı! Zirve yarışında İstanbulspor karşısında şok puan kaybı

Süper Lig'de İstanbulspor ile son dakikada yediği golle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, rakibi Galatasaray ile puan farkını azaltma şansını kaybetti. Maçtan sonra Jorge Jesus ve Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik yaşandı ve deneyimli hoca taraftara kızarak el hareketi yaptı. İşte kritik maçtan öne çıkanlar...

Süper Lig'in 31'inci haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, 3-3 beraberlikle sahadan ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıramadı. Zirve yarışında yara alan sarı-lacivertli ekip, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle lider Galatasaray ile olan puan farkını 4'e indirme fırsatını tepti.

JESUS TEPKİLERİN ODAĞINDA

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, tepkilerin odağında yer aldı. Ülker Stadyumu'nu doldurarak maçın başından sonuna kadar yaptıkları tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma destek olan taraftarlar, tepkilerini karşılaşma sonrasında dile getirdi. Bütün takımı toplayarak tribünleri alkışlayan Jesus'a taraftarlar tepki gösterince Portekizli teknik adam çılgına döndü. Karşılaşmanın ardından konuşan Jesus, sonucun iki tarafı da gerdiğini dile getirdi.

Herkesin hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Jesus, "Maçtan önce herkes çok inanıyordu farkı dörde indirebileceğimize. Maç sonu herkesi gerdi, mutlu etmedi tabii ki" dedi.

ALT SIRALARDAKİ TAKIMLARA PUAN KAYBETMEYE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe, ligde alt sıralarda yer alan takımlara ise puan kaybı yaşıyor. 2022-23 sezonunun ilk maçında Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahasından 3-3 skorla ayrılarak 1 puan alabildi. 14'üncü hafta evinde konuk ettiği Giresunspor'a 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, 31'inci haftada karşılaştığı İstanbulspor'la da 3-3 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Ligde kümede kalma savaşı veren takımlardan istediği puanları toplayamayan Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 7 puanı hanesine yazdıramadı.

İÇ SAHADA 23 GOL YEDİ

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde iç sahada oynadığı karşılaşmalarda en çok gol yiyen takımlardan oldu. Ligde 31 hafta geride kalırken Fenerbahçe iç saha maçlarında kalesinde 23 gol gördü.

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Fenerbahçe ağır yaralı! Zirve yarışında İstanbulspor karşısında şok puan kaybı
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