Galatasaray’da Gomis krizi çözüldü! Başkan Özbek ve Gomis arasındaki diyalog ortaya çıktı

Süper Lig'de lider Galatasaray Pazar günü Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Zorlu maçın ardından Gomis ile yaşanan krizin patlak vermesi geceye damga vurmuştu.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, Gomis'in bel ağrıları sebebiyle oynamak istemediğini açıkladı. Gomis ise daha sonra bel ağrıları sebebiyle oynamak istemediğini ifade etti.
BAŞKAN ÖZBEK'TEN GOMIS'E TEPKİ
Galatasaray'da şampiyonluk için son viraja girilirken kriz çıkaran Gomis'e, başkan Dursun Özbek'in de tepki gösterdiği öğrenildi. Özbek, Karagümrük maçından sonra yaptığı açıklamada, "Gomis ile görüştüm. Yaptığına şaşırdım" diyerek duyduğu rahatsızlığı ifade etmişti. İkili arasında gerçekleşen o toplantıda şöyle bir diyaloğun geçtiği bildirildi.
"YAPTIĞIN ŞEY BENİ ÇOK ÜZDÜ"
Özbek'in, "Gomis, bir şeyler duydum. Nereden çıktı bu?" sorusuna golcü futbolcu, "Başkanım bir şey yok. Belim ağrıyor, ondan oynamıyorum" yanıtını veriyor. Bunun üzerine sarı-kırmızılıların başkanı, "Bütün sene oynaman gereken tek maçtan önce mi belin ağrıyor? Bana doğruyu söylemen gerekiyor. Seni bu kulübe ben transfer etmiştim. Yaptığın şey en çok beni çok üzdü" diyerek tepkisini gösteriyor.