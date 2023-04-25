Galatasaray’da Gomis krizi çözüldü! Başkan Özbek ve Gomis arasındaki diyalog ortaya çıktı

"YAPTIĞIN ŞEY BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Özbek'in, "Gomis, bir şeyler duydum. Nereden çıktı bu?" sorusuna golcü futbolcu, "Başkanım bir şey yok. Belim ağrıyor, ondan oynamıyorum" yanıtını veriyor. Bunun üzerine sarı-kırmızılıların başkanı, "Bütün sene oynaman gereken tek maçtan önce mi belin ağrıyor? Bana doğruyu söylemen gerekiyor. Seni bu kulübe ben transfer etmiştim. Yaptığın şey en çok beni çok üzdü" diyerek tepkisini gösteriyor.