Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Ghezzal sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor! 1 ay daha yok...

Bu sezon sakatlıklardan yana kariyerinin en şanssız dönemini yaşayan Rachid Ghezzal yine sakat. Ümraniyespor maçında kasığında ağrı hisseden ancak maçı bu şekilde tamamlayan Cezayirli oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Yıldız futbolcunun dün MR'ı çekildi. Ghezzal'ın sonuçları negatif çıkarken kasığında ikinci derece yırtık tespit edildi.

30 yaşındaki kanat oyuncusunun, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyeceği, Adana Demirspor karşılaşmasına yetişmesinin beklendiği ifade edildi. Ghezzal bu sezon 23 maç kaçırırken sahaya çıktığı 11 Rachid Ghezzal maçta ise 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.