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Giriş Tarihi: 25.4.2023 09:20

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor! 1 ay daha yok...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Ghezzal sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor! 1 ay daha yok...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sezon başından bu yana birçok sakatlıkla boğuşan Rachid Ghezzal, yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek.

Bu sezon sakatlıklardan yana kariyerinin en şanssız dönemini yaşayan Rachid Ghezzal yine sakat. Ümraniyespor maçında kasığında ağrı hisseden ancak maçı bu şekilde tamamlayan Cezayirli oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Yıldız futbolcunun dün MR'ı çekildi. Ghezzal'ın sonuçları negatif çıkarken kasığında ikinci derece yırtık tespit edildi.

30 yaşındaki kanat oyuncusunun, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyeceği, Adana Demirspor karşılaşmasına yetişmesinin beklendiği ifade edildi. Ghezzal bu sezon 23 maç kaçırırken sahaya çıktığı 11 Rachid Ghezzal maçta ise 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor! 1 ay daha yok...
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