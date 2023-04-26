30 dakika sancısı

Fenerbahçe bu sezon 9 maçta puan kaybederken, bunlardan 7'sini son yarım saatte yitirdi. Süper Lig'de kalesinde gördüğü 36 golün, 23'ünü bu bölümde yiyen Kanarya, şampiyonluk yarışında tam 18 puanı çimlere gömdü. 60-90 dilimindeki performansıyla en kötü 2. takım oldu
Son iki maçını 90+'larda kazanan Fenerbahçe, İstanbulspor'a aynı şekilde puan verdi. Bu sezon 90'dansonra attığı 11 gollehanesine 13 puan yazdıran sarı-lacivertliler, son yarım saatlik dilime bakıldığında ise büyük sıkıntı yaşadı. Lider Galatasaray'ın Karagümrük'e takıldığı haftada ayağına gelen fırsatı değerlendiremeyen Kanarya'nın, 2-0 öne geçtiğimaç 3-3 biterkenİstanbulspor'a66 ve 90+6'da yediğiiki golle bir puanverdi. Bu sezon 9 maçta puan bırakan (4B-5M) Fenerbahçe'nin, 7 karşılaşmadaki hüsranına son yarım saatte yediği (4M- 3B) goller sebep oldu.
GOLLERİN %64'Ü BÖYLE GELDİ
Şampiyonluk yolunda yaşanan konsantrasyon eksikliği 18 puanın yitirilmesiyle sonuçlandı. Kalesi 60 ila 90+arasında 23 kez düşenKanarya, gollerin yüzde64'ünü bu dakikalardayerken, bu süre içerisindeligin de en çok filelerisarsılan 2. takımı oldu. Karagümrük ve Alanya 24 gol yiyerek zirvede yer aldı. Ümraniye'de Valentin ve Mrsic'e engel olamayan Fenerbahçe, Konyaspor'da Muhammed'i durduramadı. Giresun'da Sainz dublesiyle fişi çekerken Trabzon'da Gomez ve Trezeguet'ye, Adana Demir'de Ndiaye'ye avlandı. Beşiktaş maçında Cenk, Redmond ile Aboubakar durdurulamazken İstanbulspor'da da Ethemi ile Eze başrolü üstlendi.
İSTANBULLULARHAYALLERİ YIKTI
Süper Lig'in en çok gol atan (72) takımı olan Fenerbahçe'nin, yediği 36 golün 23'üne İstanbul takımları imza attı. Kanarya, 7 İstanbul ekibi ile oynadığı 13 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle tam 9 puandan oldu. Liginyenilerinden kümede kalma mücadelesi verenÜmraniye ve İstanbul'a 4 puan kaptırdı. Beşiktaş ve G.Saray'dan 7 gol yemesi de şampiyonluk yolunda moral-motivasyon kaybına neden oldu.
PORTEKİZ'DEN MESAJ:ŞAMPİYONLUKTAN UZAK
F.Bahçe'nin İstanbulspor beraberliği Portekiz'de yankı buldu. İşte o yorumlar: RECORD: "Fenerbahçe taraftarlarından gelen ıslıklar, Jesus'u kızdırdı. Fenerbahçe, lider Galatasaray'a yaklaşma fırsatını boşa harcadı. Jesus'un takımı aklı ile değil kalbiyle oynuyor.", A BOLA: "Beraberliğin ardından taraftarlar takımı ıslıkladı ve Jesus bundan hoşlanmadı.", MAIS FUTEBOL: "Fenerbahçe şampiyonluktan daha da uzaklaştı. Maçın sonunda Jesus, oyunculardan taraftarları alkışlamalarını istedi, ancak seyirciler ıslıklarla karşılık verdi."
KULÜPLERDEN TALEP:KAYITLAR AÇIKLANSIN
Süper Lig'de hakem kararlarının tartışılmaya başlanmasının ardından kulüplerin de tepkileri büyüyor. Dün Fenerbahçe,İstanbulspor maçında şikâyetçi olduğupozisyonlarla ilgili sosyal medyadan birmesaj yayımladı ve VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Daha sonra da Ümraniyespor bir açıklama yaparak, kendi oynadığı karşılaşmalar için aynı talepte bulundu.