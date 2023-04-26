30 dakika sancısı

Son iki maçını 90+'larda kazanan Fenerbahçe, İstanbulspor'a aynı şekilde puan verdi.sarı-lacivertliler, son yarım saatlik dilime bakıldığında ise büyük sıkıntı yaşadı. Lider Galatasaray'ın Karagümrük'e takıldığı haftada ayağına gelen fırsatı değerlendiremeyen Kanarya'nın,Bu sezon 9 maçta puan bırakan (4B-5M) Fenerbahçe'nin, 7 karşılaşmadaki hüsranına son yarım saatte yediği (4M- 3B) goller sebep oldu.Şampiyonluk yolunda yaşanan konsantrasyon eksikliği 18 puanın yitirilmesiyle sonuçlandı.Karagümrük ve Alanya 24 gol yiyerek zirvede yer aldı.'de Valentin ve Mrsic'e engel olamayan Fenerbahçe,'da Muhammed'i durduramadı.'da Sainz dublesiyle fişi çekerken'da Gomez ve Trezeguet'ye,'de Ndiaye'ye avlandı.maçında Cenk, Redmond ile Aboubakar durdurulamazken'da da Ethemi ile Eze başrolü üstlendi.Süper Lig'in en çok gol atan (72) takımı olan Fenerbahçe'nin, yediği 36 golün 23'üne İstanbul takımları imza attı. Kanarya, 7 İstanbul ekibi ile oynadığı 13 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle tam 9 puandan oldu.Beşiktaş ve G.Saray'dan 7 gol yemesi de şampiyonluk yolunda moral-motivasyon kaybına neden oldu.F.Bahçe'nin İstanbulspor beraberliği Portekiz'de yankı buldu. İşte o yorumlar:"Fenerbahçe taraftarlarından gelen ıslıklar, Jesus'u kızdırdı. Fenerbahçe, lider Galatasaray'a yaklaşma fırsatını boşa harcadı. Jesus'un takımı aklı ile değil kalbiyle oynuyor.","Beraberliğin ardından taraftarlar takımı ıslıkladı ve Jesus bundan hoşlanmadı.","Fenerbahçe şampiyonluktan daha da uzaklaştı. Maçın sonunda Jesus, oyunculardan taraftarları alkışlamalarını istedi, ancak seyirciler ıslıklarla karşılık verdi."Süper Lig'de hakem kararlarının tartışılmaya başlanmasının ardından kulüplerin de tepkileri büyüyor. Dünve VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Daha sonra da Ümraniyespor bir açıklama yaparak, kendi oynadığı karşılaşmalar için aynı talepte bulundu.