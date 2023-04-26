‘Ada’ya gelirse dünya yıldızı olur’

Fenerbahçe'nin 18'lik yıldız adayı Arda Güler, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. İngiltere'den hitc.com sitesi, İstanbulspor ile 3-3 berabere kalınan maçta 2 gol birden atan genç futbolcuyu mercek altına aldı. Premier Lig'den Arsenalve Newcastle United'ınonu istediği belirtilirken şu ifadeler yer aldı: "Tercihini İngiltere'denyana kullanırsa kısa süredebir dünya yıldızınadönüşebilir. İnanılmaz birpotansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir."
10 NUMARA BOŞUNA VERİLMEDİ
Haberde, 18 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de henüz 30 maça bile çıkmadığının altı çizilirken, "Türkiye'nin en büyükkulüplerinden biriolan Fenerbahçe, MesutÖzil sonrası ona 10 numaralıformayı emanet etti. Sadece bu hareket bile Arda'nın sıradan bir futbolcu olmadığını gösteriyor. Ondan beklentiler çok fazla. Yakında A Milli Takım'ında vazgeçilmezleri arasınagirmesi bir sürpriz olmayacak. Her hafta maçlarını Avrupa'nın önemli takımlarının gözlemcileri takip ediyor" denildi.