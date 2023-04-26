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Giriş Tarihi: 26.4.2023

‘Ada’ya gelirse dünya yıldızı olur’

‘Ada’ya gelirse dünya yıldızı olur’

İngiliz basını, Newcastle ve Arsenal’in transfer listesindeki Arda Güler’i mercek altına aldı

Fenerbahçe'nin 18'lik yıldız adayı Arda Güler, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. İngiltere'den hitc.com sitesi, İstanbulspor ile 3-3 berabere kalınan maçta 2 gol birden atan genç futbolcuyu mercek altına aldı. Premier Lig'den Arsenal ve Newcastle United'ın onu istediği belirtilirken şu ifadeler yer aldı: "Tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir. İnanılmaz bir potansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir."

10 NUMARA BOŞUNA VERİLMEDİ
Haberde, 18 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de henüz 30 maça bile çıkmadığının altı çizilirken, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, Mesut Özil sonrası ona 10 numaralı formayı emanet etti. Sadece bu hareket bile Arda'nın sıradan bir futbolcu olmadığını gösteriyor. Ondan beklentiler çok fazla. Yakında A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına girmesi bir sürpriz olmayacak. Her hafta maçlarını Avrupa'nın önemli takımlarının gözlemcileri takip ediyor" denildi.

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‘Ada’ya gelirse dünya yıldızı olur’
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