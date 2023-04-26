‘Ada’ya gelirse dünya yıldızı olur’

Fenerbahçe'nin 18'lik yıldız adayı Arda Güler, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. İngiltere'den hitc.com sitesi, İstanbulspor ile 3-3 berabere kalınan maçta 2 gol birden atan genç futbolcuyu mercek altına aldı.belirtilirken şu ifadeler yer aldı:Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir."Haberde, 18 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de henüz 30 maça bile çıkmadığının altı çizilirken,Sadece bu hareket bile Arda'nın sıradan bir futbolcu olmadığını gösteriyor. Ondan beklentiler çok fazla.Her hafta maçlarını Avrupa'nın önemli takımlarının gözlemcileri takip ediyor" denildi.