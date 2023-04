Antalyaspor Kulübü’nde tüzük değişikliği

Antalyaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tüzük değişikliğini içeren genel kurul, Yeşilbayır Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapıldı. Genel Kurulda divan kurulu, Kamile Yıldırım Gülgün başkanlığında, Caner Canıtez ve Orçun Çelik başkan vekilliğinde, Ali Topuz ve Murat Şimşek katipliğinde oluşturuldu. Tüzüğün revize edilmesi gerektiği için yapılan genel kurulun ardından kulübün ismi bundan böyle Antalyaspor Kulübü derneği değil, Antalyaspor Kulübü olarak anılmaya başlanacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verildi ve tüzük değişikliği oylamaya sunuldu. Değişiklik oy birliği ile kabul edildi. 26 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereğince Antalyaspor Kulübü Derneği'nin sicil kayıtları ve işlemleri İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nden Gençlik ve Spor Bakanlığı'na intikal ettirildiğinden ve belirtilen yasa gereği 1 yıl içerisinde intibakın yapılması, tüzüğün revize edilmesi gerektiği için yapılan genel kurulun ardından kulübün ismi bundan böyle Antalyaspor Kulübü derneği değil, Antalyaspor Kulübü olarak anılmaya başlanacak.

Dilek ve temenniler bölümünde ilk konuşmayı eski yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Yaman yaptı ve yasanın olumsuz yönlerinden bahsetti. Son olarak Antalyaspor Kulübü Başkanı Av. Aziz Çetin kürsüye geldi. Çetin, çocukluk hayali olan Antalyaspor Kulübü Derneği başkanlığını Dünya Antalyasporlular Günü olan 7 Temmuz 2022 tarihinde devraldığını hatırlattı. İlk günden son güne kadar tutkuyla, hırsla ve büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Çetin, "A.Ş'deki görevden ayrılışımın altında yatan sebep özellikle pusuda bekleyenler için muamma olarak kaldı. Bazıları gibi koltuğa yapışıp kalmayız. Bu bizim karakterimizde yok. Kulübümün menfaatleri neyi gerektiriyorsa öyle yaptım, yapmaya da devam edeceğim. İstifa sebebimi tek bir cümle ile özetlemek isterim; Ayrılıklar da sevdaya dahil" dedi.





"TARİHİ BAŞARILAR ELDE ETTİK"

Antalyaspor A.Ş. başkanlığı döneminde yaptıklarını anlatan Çetin, "Yaptıklarımızın önemli bir kısmını Antalyaspor'umuzun tarihini okuyan gelecek nesiller bilecek. Nuri Şahin'i futbolculuktan teknik adamlığa getirmenin çılgınlık olarak değerlendirildiği ortamda bunu yaptık ve başarılı olduk. İşte o tarih kitapları hem bunu, hem de bu kararın ardından gelen unutulmaz yenilmezlik serisini altın harflerle yazacak" diye konuştu. Doğukan Sinik'i kulüp tarihinin rekor bedeliyle sattıklarını, transferde ülke gündemine oturacak Haji Wright'ın da yolda olduğunu belirten Başkan Çetin, "Biz geldiğimizde 11 milyon euro olan borcumuzu futbol ekonomisindeki bütün olumsuzluklara rağmen 9 buçuk milyon euro'ya düşürdük. Bu yılın sonunda da mevcut yönetimin özverisi ile borcun daha da düşeceğine inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.



"PROJELER BİTME AŞAMASINDA"

Antalyaspor'un başını hep dik tuttuklarını, kimseye ezdirmediklerini, kimsenin oyuncağı yapmadıklarını ve hele figüran hiç olmadıklarını belirten Başkan Aziz Çetin, "Projelerimizi hazırladık, yola çıktık. Bakanlıklarla, kurumlar arasında mekik dokuduk. Sabit gelir kaynağı sağlayacak GES projesi ve turizm yatırımları gibi birçok projelerimiz imza aşamasında. Bazı projelerimizi ise maalesef açıklayamıyoruz ve mümkün olduğunca gizli tutmaya çalışıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çok acıdır ki projelerimize el konulabilir, çalınabilir ya da engellenebilir endişesi taşıyoruz. Çünkü biz rakiplerimizle mücadele ettiğimiz kadar Antalyaspor düşmanları ile de mücadele ediyoruz" dedi.





"ARMAMIZ HER EVE GİRDİ"

Yapılan projeleri sıralayan Başkan Çetin şunları söyledi: "Öğrencilerimize üzerlerinde armamızın bulunduğu kalem setleri dağıttık, her ilçedeki her eve girdik. Gençlerimiz için 2 kütüphane yaptırdık. Antalyaspor Dijital Kütüphane uygulamasını kurduk, dijital olarak da evlatlarımıza ulaştık. Antalyaspor resmi dergimizi ilçe ve köy okullarımıza gönderdik. Taraftarımızın sesine kulak verdik, aktif olmayan Antalyaspor Youtube kanalını, Antalyaspor TV olarak değiştirdik, birbirinden farklı içeriklerle hem dijital medya aracılığı ile taraftarımıza ulaştık, hem de diğer kulüpler arasındaki farkımızı ortaya koyduk. Bunları neden yaptık biliyor musunuz? Antalyaspor düşmanları azalsın, şehrinin takımına sahip çıkan yeni nesiller gelsin diye. Çünkü bu çalışmalar bizim için şampiyonluk kadar, hatta daha da değerli."



"AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ÖRNEK PROJE"

Başkan Danışmanı Ferda Ramanlı öncülüğünde, İspanya'nın ilk Pro-Lisanslı Türk teknik direktörü olan Erdem Erdal'ı başına getirdikleri Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama birimi oluşturduklarını anlatan Çetin, "Güney Amerika'dan Asya'ya Avrupa'dan Afrika'ya kadar bir çok kıtada partner kulüplerimiz var. Johann Cruyff Enstitüsü, Antalya Bilim Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi ile protokoller imzalandı, seminerler düzenlendi. Avrupa Birliği'ne antrenörlerimizin eğitimi ile ilgili proje sunuldu ve 536 proje arasında birinci seçildi. Balkanlardaki 4 futbol takımı ve 3 üniversite ile bu proje hayata geçirildi. Kulübümüzdeki tüm branştaki sporcuların gelişimlerini takip eden bir sistem kurduk ve veri tabanı oluşturduk. U13 ve U14 takımlarımızı Dubai ve Madrid'de uluslararası turnuvaları gönderdik" diye konuştu.





"ULUSLARARASI ANLAŞMALAR YAPILDI"

Başkan Çetin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Değerli Antalyasporlular camiamızın temel sorununu sizlere çok kısa şekilde anlatmak isterim. Örneğin 500 milyon borcumuzun olduğunu kim biliyor dersem hemen hemen hepiniz el kaldırabilirsiniz. Peki ya Güney Afrika'da Cape Town Antalyaspor adında bir kulübümüzün olduğunu, Atletico Madrid ile anlaşma yaptığımızı, İran'da Antalyaspor futbol okulu olduğunu, Belçika'da, Fildişi'nde, Arjantin'de, Özbekistan'da bize yeni yetenekler kazandıracak çalışmalar yaptığımızı, anlaşmalarımızı tamamladığımızı kim biliyor dersek, sanırım kalkan eller bir elin parmaklarını geçmez. Antalyaspor'umuzun bünyesinde dünya şampiyonu sporcularımız bulunduğunu, olimpiyatlara hazırlanan sporcularımız olduğunu bilen var mı peki? Çok acı ama söylemek zorundayım; kaostan beslenen, iyi şeyleri görmeyen bir camiamız var."



"BAŞKAN SABRİ GÜLEN'İN YANINDAYIZ"

Antalyaspor başkanlığının ateşten bir gömlek olduğunu, Sabri Gülel başkanlığındaki yeni yönetimin de işinin son derece zor olduğunu belirten Çetin, "Sabri Gülel'in yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Biz ise Antalyaspor Kulübü olarak projelerimize hız kazandıracağız. Bizden önce 10 olan aktif amatör branş sayısını atletizm, buz hokeyi, güreş, kick boks ve tekvandoyu ekleyerek 15'e çıkardık. Şu an için okçuluk branşının açılması için de son aşamadayız. Amatör branş sayısı 16'ya çıkıyor. Planlarımız arasında, daha önce kapatılan basketbol şubesi de var. Federasyon ve sporculara olan borçların büyük kısmı ödendi. Şehrimizi, özlem duyduğu basketbola kavuşturmaya da az kaldı. 1840 olan sporcu sayımız bugün itibarı ile 3 bin sporcu civarındadır. Bizden önce dernekten, dolaylı olarak yapılan ödeme toplamı 6 milyon 489 bin 505 TL iken bugün itibarıyla dolaylı olarak yapılan ödeme 29 milyon 950 bin TL ve 41 bin Euro'dur" diye konuştu.



"9 AYDA 14 MİLYON LİRA AKTARILDI"

"Geçen dönemde Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından doğrudan Antalyaspor A.Ş.'ye 1 milyon 224 bin TL aktarılmışken, göreve geldiğimiz 7 Temmuz 2022 tarihinden 20 Nisan 2023 tarihine kadar geçen 9 aylık süreçte 14 milyon 145 bin TL doğrudan aktarım yapılmıştır. Bu süreç içerisinde yaklaşık 4 aylık hafriyat gelirinin olmadığını da hatırlatmak isterim" ifadelerini kullanan Çetin, "Amatör branşların başarısını artırmak, modern şartlarda spor yapmalarının önünü açmak için yoğun bir çalışma içinde olduk. Sporcularımızın kaldıkları odalar tamamen değiştirildi, çalışma ofislerinin konforları artırıldı. Binamız tamamen yenilendi, jimnastik için yeni bir alan oluşturuldu. Atilla Vehbi Konuk Tesislerimizdeki neredeyse atıl duruma düşen spor salonu baştan yapıldı, voleybol branşımızın hizmetine sunuldu. Türkiye'nin en iyi voleybol antrenman salonu haline getirildi. Voleybolda da kısa zamanda güzel bir sürprizi sizlerle paylaşacağız. HDI FİBA Emeklilik ile anlaşma yaptık. Taraftarlarımıza özel olarak Türkiye'de ilk sayılacak bir projeye imza attık. Buradan da kulübümüze ciddi bir gelir kaynağı olacaktır. Ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı deprem felaketine camia olarak en hızlı refleksi biz verdik. Tesislerimizi depremzedelere açtık. 180 depremzedeyi 2 buçuk ay boyunca tesislerimizde ağırladık. 5 bine yakın depremzedeyi şehrimize, güvenli ortama taşıdık. 100'den fazla otobüs, kamyon ve TIR dolusu yardım malzemesini bölgeye gönderdik" şeklinde konuştu.



"EN BÜYÜK ANTALYASPOR"

Çetin konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Antalya'nın evlatları olarak görevde bulunduğumuz süre boyunca, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte Antalyaspor'un sportif ve mali başarısı için hiç durmadan çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Hayalimizdeki Antalyaspor'u ortaya çıkarmak için bundan böyle Antalyaspor Kulübü Başkanı olarak gücümün yettiğince hırsla, şevkle, azimle ve büyük gururla hizmetimi sürdüreceğim" diyen Çetin, "Armaya olan aşkımın katlanarak büyüyeceğine kimsenin şüphesi olmasın. En büyük Antalyaspor."