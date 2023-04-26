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Giriş Tarihi: 26.4.2023 17:11 Son Güncelleme: 26.4.2023 17:12

Antalyasporlu futbolcu Mustafa Erdilman'a bıçaklı saldırı!

Antalyasporlu futbolcu Mustafa Erdilman’a bıçaklı saldırı!

Antalyaspor’a genç futbolcusu Mustafa Erdilman’dan kötü haber geldi. Bıçaklı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki futbolcunun durumunun iyi olduğu ve kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor'a genç futbolcusu Mustafa Erdilman'dan kötü bir haber geldi. U19 Milli Takım forması da giyen başarılı futbolcunun Ramazan Bayramı öncesinde bıçaklı saldırıyla karşı karşıya geldiği öğrenildi.

İddiaya göre; yanında Antalyaspor'un genç futbolcularından Engin Alp Yamaç'ın da bulunduğu sırada bir kişiyle tartışmaya giren 19 yaşındaki futbolcu, sonrasında bıçaklı saldırıyla karşı karşıya kaldı.

HAFİF YARALI
Antalya'nın Konyaaltı bölgesinde yaşadığı saldırının ardından tedavi altına alınan Mustafa Erdilman'da endişe duyulacak bir durumun olmadığı öğrenilirken, bir süredir antrenmanlara çıkamadığı belirtildi. Tedavisini tamamlayan genç futbolcunun, Cuma günü yeniden çalışmalara başlaması bekleniyor.

DAVACI OLMADI
Yaşanan saldırının ardından durumu kulüp yetkililerine bildiren genç futbolcunun saldırgan hakkında davacı olmadığı da gelen haberler arasında yer aldı. (ajansspor)

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Antalyasporlu futbolcu Mustafa Erdilman'a bıçaklı saldırı!
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