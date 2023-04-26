Aşk yeniden

Fransız L'Equipe gazetesi, Paris Saint-Germain'in kiraya verdiği oyuncuların geleceğini masaya yatırdığı analizinde Mauro İcardi içindiye yazdı. Galatasaray'a kiralık gelmeden önce eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar ve krizler sonrasında boşanma noktasına gelen ancak sarı-kırmızılılara katıldıktan sonra Okan Buruk'tan izin alıp, sürpriz bir şekilde Buenos Aires'te eşi Wanda'nın karşısına çıkan ve boşanmayacağını ifade edenGazete, 18 maçta 13 gol, 7 asistle Galatasaray'a büyük katkı veren ve de takımın zirvede yer almasını sağlayan Mauro İcardi'nin özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinde attığı 3 golle zirveye çıktığını vurguladı.Fransız gazetesi, anlaşmanın sağlanması halinde PSG'nin ne sahada ne de taraftarın kalbinde yer alabilen