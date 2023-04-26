Aşk yeniden

Fransız basını, Mauro İcardi için doğru adresin Galatasaray olduğunu vurguladı. Sarı-kırmızılı kulüpte ve İstanbul'da kendine gelen yıldız oyuncu için L'Equipe, PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi ile Galatasaray yönetiminin görüşeceğini açıkladı
Fransız L'Equipe gazetesi, Paris Saint-Germain'in kiraya verdiği oyuncuların geleceğini masaya yatırdığı analizinde Mauro İcardi için 'Aşkı yeniden buldu. Özel hayatındaartık mutlu ve Galatasaray formasıylaattığı goller ve yaptığıasistlerle taraftarınıngönlünü fethetti' diye yazdı. Galatasaray'a kiralık gelmeden önce eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar ve krizler sonrasında boşanma noktasına gelen ancak sarı-kırmızılılara katıldıktan sonra Okan Buruk'tan izin alıp, sürpriz bir şekilde Buenos Aires'te eşi Wanda'nın karşısına çıkan ve boşanmayacağını ifade eden Arjantinli yıldızınözelhayatındamutluluğuyeniden yakaladığıifadeedildi.
PARİS İLE BAĞLARI KOPTU
Gazete, 18 maçta 13 gol, 7 asistle Galatasaray'a büyük katkı veren ve de takımın zirvede yer almasını sağlayan Mauro İcardi'nin özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinde attığı 3 golle zirveye çıktığını vurguladı. L'Equipe, PSGBaşkanı NasserEl-Khelaifi'ninaynı zamandaTürkiye'deki yayınhaklarının sahibi olanbeIN SPORTS'un da başındabulunduğuna dikkat çekereksağ kolu Yousef Al-Obaidly'nin de Galatasarayve PSG arasındaki pazarlıklaradahil olabileceğiniiddia etti. Fransız gazetesi, anlaşmanın sağlanması halinde PSG'nin ne sahada ne de taraftarın kalbinde yer alabilen 30 yaşındakiyıldız ile yolarını ayırabileceğiniduyurdu.