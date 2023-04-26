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Giriş Tarihi: 26.4.2023

Aşk yeniden

UĞUR ÇEM
Aşk yeniden

Fransız basını, Mauro İcardi için doğru adresin Galatasaray olduğunu vurguladı. Sarı-kırmızılı kulüpte ve İstanbul'da kendine gelen yıldız oyuncu için L'Equipe, PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi ile Galatasaray yönetiminin görüşeceğini açıkladı

Fransız L'Equipe gazetesi, Paris Saint-Germain'in kiraya verdiği oyuncuların geleceğini masaya yatırdığı analizinde Mauro İcardi için 'Aşkı yeniden buldu. Özel hayatında artık mutlu ve Galatasaray formasıyla attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarının gönlünü fethetti' diye yazdı. Galatasaray'a kiralık gelmeden önce eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar ve krizler sonrasında boşanma noktasına gelen ancak sarı-kırmızılılara katıldıktan sonra Okan Buruk'tan izin alıp, sürpriz bir şekilde Buenos Aires'te eşi Wanda'nın karşısına çıkan ve boşanmayacağını ifade eden Arjantinli yıldızın özel hayatında mutluluğu yeniden yakaladığı ifade edildi.

PARİS İLE BAĞLARI KOPTU
Gazete, 18 maçta 13 gol, 7 asistle Galatasaray'a büyük katkı veren ve de takımın zirvede yer almasını sağlayan Mauro İcardi'nin özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinde attığı 3 golle zirveye çıktığını vurguladı. L'Equipe, PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi'nin aynı zamanda Türkiye'deki yayın haklarının sahibi olan beIN SPORTS'un da başında bulunduğuna dikkat çekerek sağ kolu Yousef Al- Obaidly'nin de Galatasaray ve PSG arasındaki pazarlıklara dahil olabileceğini iddia etti. Fransız gazetesi, anlaşmanın sağlanması halinde PSG'nin ne sahada ne de taraftarın kalbinde yer alabilen 30 yaşındaki yıldız ile yolarını ayırabileceğini duyurdu.

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Aşk yeniden
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