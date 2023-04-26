Beşiktaş’ta 2 bomba transfer hamlesi! James Rodriguez ve Elyounoussi...

Beşiktaş'ın ara transferde 2.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sampdoria'dan kadrosuna kattığı Omar Colley, başarılı performansıyla alkış toplamaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3,5 senelik sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Gambiyalı stoper savunmaya adeta ilaç gibi geldi. Beşiktaş, Colley'in forma giydiği 7 maçın 6'sını kazandı, bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalardan 19 puan çıkaran Kartal kalesinde sadece 5 gol gördü.

BREZİLYA BASININDAN JAMES RODRIGUEZ İDDİASI!

Brezilya basınında çıkan haberde Beşiktaş'ın James Rodriguez ile yakın temasta olduğu ifade edildi ve Olympiakos'tan geçtiğimiz haftalarda ayrılan Kolombiyalı yıldızın yeni sezonda Beşiktş forması giymesinin yakın ihtimal olduğu vurgulandı.

DİĞER HEDEF ELYOUNOUSSI

Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan NKoudou yerine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, gündemine Premier Lig ekibi Southampton'ın yıldızı Mohamed Elyounoussi'yi aldı.

talyan ekibi Roma'nın yıldız kanat oyuncusu Stephan El Shaarawy için girişimlerine devam ederken Elyounoussi için de temaslara başlayan idareciler, sezon sonu boşa çıkacak olan 1,78'lik Norveçli futbolcuyu renklerine bağlamayı amaçlıyor.

