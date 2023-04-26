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Giriş Tarihi: 26.4.2023 08:52 Son Güncelleme: 26.4.2023 08:55

Fenerbahçe'de son 30 dakika sancısı!

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe’de son 30 dakika sancısı!

Fenerbahçe bu sezon 9 maçta puan kaybederken, bunlardan 7'sini son yarım saatte yitirdi. Süper Lig'de kalesinde gördüğü 36 golün, 23'ünü bu bölümde yiyen Kanarya, şampiyonluk yarışında tam 18 puanı çimlere gömdü. 60-90 dilimindeki performansıyla en kötü 2. takım oldu.

Son iki maçını 90+'larda kazanan Fenerbahçe, İstanbulspor'a aynı şekilde puan verdi. Bu sezon 90'dan sonra attığı 11 golle hanesine 13 puan yazdıran sarı-lacivertliler, son yarım saatlik dilime bakıldığında ise büyük sıkıntı yaşadı. Lider Galatasaray'ın Karagümrük'e takıldığı haftada ayağına gelen fırsatı değerlendiremeyen Kanarya'nın, 2-0 öne geçtiği maç 3-3 biterken İstanbulspor'a 66 ve 90+6'da yediği iki golle bir puan verdi. Bu sezon 9 maçta puan bırakan (4B-5M) Fenerbahçe'nin, 7 karşılaşmadaki hüsranına son yarım saatte yediği (4M- 3B) goller sebep oldu.



GOLLERİN %64'Ü BÖYLE GELDİ
Şampiyonluk yolunda yaşanan konsantrasyon eksikliği 18 puanın yitirilmesiyle sonuçlandı. Kalesi 60 ila 90+ arasında 23 kez düşen Kanarya, gollerin yüzde 64'ünü bu dakikalarda yerken, bu süre içerisinde ligin de en çok fileleri sarsılan 2. takımı oldu. Karagümrük ve Alanya 24 gol yiyerek zirvede yer aldı. Ümraniye'de Valentin ve Mrsic'e engel olamayan Fenerbahçe, Konyaspor'da Muhammed'i durduramadı. Giresun'da Sainz dublesiyle fişi çekerken Trabzon'da Gomez ve Trezeguet'ye, Adana Demir'de Ndiaye'ye avlandı. Beşiktaş maçında Cenk, Redmond ile Aboubakar durdurulamazken İstanbulspor'da da Ethemi ile Eze başrolü üstlendi.

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Fenerbahçe'de son 30 dakika sancısı!
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