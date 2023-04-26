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Giriş Tarihi: 26.4.2023 12:32

Galatasaray'da Dominik Livakovic gelişmesi! Transferde bir rakip daha...

Galatasaray’da Dominik Livakovic gelişmesi! Transferde bir rakip daha...

Fernando Muslera'ya alternatif olarak Dinamo Zagreb kalecisi Dominik Livakovic'le ilgilenen Galatasaray'a kötü haber geldi. Hırvat kaleciye Villarreal ve Real Sociedad'ın ardından Manchester United da talip oldu. Hırvat basını, İngiliz ekibinin futbolcunun 10 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde olan Galatasaray bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, 36 yaşında olan emektar kaleci Fernando Muslera'nın ardından kaleyi emanet edebileceği bir isim üzerinde yoğunlaşıyor.

Sarı-kırmızılıların listesinde Dinamo Zagreb'in file bekçisi Dominik Livakovic yer alıyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile gösterdiği performansla adından söz ettiren 28 yaşındaki kaleci için Villarreal ve Real Sociedad da sıraya girdi.

Sportske Novosti'nin haberine göre Livakovic'e İngiliz devi Manchester United da talip oldu. Haberde Manchester United'ın Livaković için 10 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi.

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Galatasaray'da Dominik Livakovic gelişmesi! Transferde bir rakip daha...
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