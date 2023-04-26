Galatasaray’da Dominik Livakovic gelişmesi! Transferde bir rakip daha...

Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde olan Galatasaray bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, 36 yaşında olan emektar kaleci Fernando Muslera'nın ardından kaleyi emanet edebileceği bir isim üzerinde yoğunlaşıyor.

Sarı-kırmızılıların listesinde Dinamo Zagreb'in file bekçisi Dominik Livakovic yer alıyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile gösterdiği performansla adından söz ettiren 28 yaşındaki kaleci için Villarreal ve Real Sociedad da sıraya girdi.

Sportske Novosti'nin haberine göre Livakovic'e İngiliz devi Manchester United da talip oldu. Haberde Manchester United'ın Livaković için 10 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi.