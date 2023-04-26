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Giriş Tarihi: 26.4.2023 16:41

Giresunspor Başkanı Nahit Yamak: “Cevabımızı sezon sonunda vereceğiz”

İHA
Giresunspor Başkanı Nahit Yamak: “Cevabımızı sezon sonunda vereceğiz”

Giresunspor Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Giresunsporla ilgili olumsuz düşünenlere en iyi cevabı sezon sonunda vereceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Giresunspor hazırlıklarını sürdürüyor. Giresunspor'un tesislerdeki antrenmanını takip eden Kulüp Başkanı Nahit Yamak, Teknik Direktör Hakan Keleş'e güvendiklerini belirterek, sevenlere ve sevmeyenlere sezon sonunda cevaplarını en iyi şekilde verileceğini söyledi.

Başkan Yamak açıklamasında, "Kendisine çok güvendiğimiz, Giresunspor'u çok iyi temsil eden, her yerden bu kulübe başarıların gelmesini sağlayan bir hocamız var. Her zaman dediğimiz gibi önce sevmek lazım, sonrada sonuna kadar savaşmak lazım. Şimdi bazı şeyleri söyleyen insanlar var, sevenler var, sevmeyenler var ama sevenler çok daha fazla görünüyor. Biz Allah izin verirse cevabı sezon sonunda vereceğiz. Futbolun içinde her türlü sonuç var ama size sadece bir konuda söz verebiliriz, o da savaşacağımızdan herkes emin olsun, sonuna kadar savaşacağız" dedi.

"Henüz inancımızı yitirmedik"

Giresunspor'un 44 yıl sonra bulunduğu yere kolay gelmediğini ifade eden Teknik Direktör Hakan Keleş ise, "Buraya kolay gelmedik, kolay da bırakmayacağız. Futbolcularımıza ve takıma inanıyorum. Oyuncularımız da sağolsunlar inançlarını asla yitirmediler. Önümüzde çok önemli maçlarımız var, buradan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum zaten. Allah yardımcımız olsun. Kolay değil bugünlerde mücadele etmek ama hep birlikte bunu aşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Giresunspor Başkanı Nahit Yamak: “Cevabımızı sezon sonunda vereceğiz”
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