Gomis sahada

Sarı-kırmızılılar Karagümrük maçında puan kaybı ile sarsılırken bir yandan da Bafetimbi Gomis krizi ile uğraştı.kaptan Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'nun da devreye girmesi ile barış sağlandı ve oyuncu; yönetim, teknik heyet ve arkadaşlarından özür diledi.Galatasaray, Karagümrük ile berabere kaldığı haftada takipçisi Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a takılmasıyla 6 puanlık farkı korudu. Gomis krizini bir günde çözen sarıkırmızılı kulüp, moralli şekilde Beşiktaş derbisini beklemeye başladı. Yönetim cephesi ise dev müsabakaya özel 10 milyon TL prim belirledi.Beşiktaş derbisine şampiyonluk maçı gözüyle bakıyor.Takımına bir gün izin veren teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş maçına yönelik son antrenmanı taraftara açmaya karar verdi.