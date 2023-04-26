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Giriş Tarihi: 26.4.2023

Gomis sahada

Gomis sahada
Sarı-kırmızılılar Karagümrük maçında puan kaybı ile sarsılırken bir yandan da Bafetimbi Gomis krizi ile uğraştı. Belindeki ağrıları öne sürerek oynamak istemeyen 37 yaşındaki forvet kadro dışı bırakılırken kaptan Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'nun da devreye girmesi ile barış sağlandı ve oyuncu; yönetim, teknik heyet ve arkadaşlarından özür diledi. Gomis, bugün yapılacak antrenmana katılarak buzları tamamen eritecek.

DERBİ PRİMİ 10 MİLYON TL
Galatasaray, Karagümrük ile berabere kaldığı haftada takipçisi Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a takılmasıyla 6 puanlık farkı korudu. Gomis krizini bir günde çözen sarıkırmızılı kulüp, moralli şekilde Beşiktaş derbisini beklemeye başladı. Yönetim cephesi ise dev müsabakaya özel 10 milyon TL prim belirledi. Bu rakamı bu sezon sadece Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti için veren G.Saraylı yetkililer, Beşiktaş derbisine şampiyonluk maçı gözüyle bakıyor.

SON İDMAN TARAFTARA AÇIK
Takımına bir gün izin veren teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş maçına yönelik son antrenmanı taraftara açmaya karar verdi. Cumartesi günü Nef Stadyumu'nda dolu tribünler önünde idmana çıkacak sarı-kırmızılı oyuncuları, futbolseverler havaya sokacak.

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