Gomis sahada

Sarı-kırmızılılar Karagümrük maçında puan kaybı ile sarsılırken bir yandan da Bafetimbi Gomis krizi ile uğraştı. Belindeki ağrıları önesürerek oynamak istemeyen37 yaşındaki forvetkadro dışı bırakılırken kaptan Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'nun da devreye girmesi ile barış sağlandı ve oyuncu; yönetim, teknik heyet ve arkadaşlarından özür diledi. Gomis,bugün yapılacak antrenmanakatılarak buzlarıtamamen eritecek.
DERBİ PRİMİ10 MİLYON TL
Galatasaray, Karagümrük ile berabere kaldığı haftada takipçisi Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a takılmasıyla 6 puanlık farkı korudu. Gomis krizini bir günde çözen sarıkırmızılı kulüp, moralli şekilde Beşiktaş derbisini beklemeye başladı. Yönetim cephesi ise dev müsabakaya özel 10 milyon TL prim belirledi. Bu rakamı bu sezonsadece Kadıköy'dekiFenerbahçe galibiyetiiçin veren G.Saraylıyetkililer, Beşiktaş derbisine şampiyonluk maçı gözüyle bakıyor.
SON İDMAN TARAFTARA AÇIK
Takımına bir gün izin veren teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş maçına yönelik son antrenmanı taraftara açmaya karar verdi. Cumartesi günü NefStadyumu'nda dolu tribünlerönünde idmanaçıkacak sarı-kırmızılıoyuncuları, futbolseverlerhavaya sokacak.