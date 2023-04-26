Paulo Dybala’dan Cristiano Ronaldo’ya şok sözler!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Paulo Dybala, çarpıcı sözler sarf etti. İşte Paulo Dybala'nın sözleri...

"SENDEN NEFRET EDİYORUM"

İtalyan basınına konuşan Dybala, Cristiano Ronaldo ile olan ilişkisine dair soruya, "Ronaldo ile 3 güzel yıl geçirdik. Takım çok güçlüydü ve o da bize ekstra güç oldu. Arjantin'de Messi ile Ronaldo arasındaki rekabeti derinden hissediyorsunuz. Çocukken tabii ki Messi'nin tarafındaydım. Bir gün bir maçta önce Ronaldo'ya, 'Küçükken senden nefret ediyordum' dedim ve birlikte gülüştük." dedi.