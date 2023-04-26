Şenol Güneş 7/24 derbiyi yaşıyor!

Beşiktaş yarışa "devam ya da tamam" anlamını taşıyan G.Saray derbisine odaklandı. Teknik direktör Şenol Güneş de ekstra mesai ile kritik maça hazırlanıyor. Takıma verilen izinde boş durmayan, dün de antrenman 17.00'de olmasına rağmen sabah erken saatlerde yardımcılarını tesislerden toplayan deneyimli hoca, ezeli rakiplerinin son beş maçını tekrar istedi.





SAHADAKİ DİZİLİŞ VE İLK 11 DEĞİŞMEYECEK

Güneş, son şeklini vereceği görüntülü analizleri takım toplantısında oyuncularıyla paylaşacak. Tecrübeli çalıştırıcının ayrıca, Galatasaraylı futbolcuların mevki açısından raporlarını hazırlatacağı ve talebelerinden, karşılarında oynayacak rakiplerini ezberlemesini isteyeceği öğrenildi. Beşiktaş'ın, derbiye Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrası Ümraniyespor maçında olduğu gibi 4-3-3 dizilişi ve aynı 11'le çıkması bekleniyor.