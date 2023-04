Taraftarı eleştiremeyiz taş olsa çatlar!

DERBİNİN TAKTİĞİNİ FENERBAHÇE BELİRLER!

'AMAN HAVA BOZULMASIN' BARIŞIDIR BU!

Jesus bir şeyin farkında; Galatasaray daha çok puan kaybedecek. Bu yüzden takımını travmadan çıkarmaya çalışırken, taraftarın ıslıklarına sinirlendi. Maç sonrasında da tüm sorumluluğu üstüne aldı. Bir golü verilmemiş, tartışmalı penaltı yaşamış ama oyuncuları korumaya çalıştı.Sakin kalmaları ve ayağa kalkmaları gerekiyor. Sivas maçına kadar bunu onarmak için uğraşacak. Bu hafta ligin gerçek kırılması yaşanabilir. Baskı ile baş etmek kolay değil. Bu maçta doğru oyuncuları seçmek zorunda.Galatasaray'ın puan kaybetmesinden sonra F.Bahçe taraftarı, stadı tıklım tıklım doldurdu ve herkes erken saatlerde stat çevresine gelip yerleşti. İstanbulspor eksik kadrosuna rağmen müthiş bir geri dönüş yaptı ama maçtan çok Jesus'un tribünlere yaptığı kabadayıyı andıran hareket gündeme oturdu.Oyuncular geldi ama suratlarından düşen bin parçaydı. Alay eder gibi taraftarları alkışlaması ilgi görmedi, tepki gördü. Jesus'un hem suçlu hem güçlü edasıyla tribünlere yaptığı hareket artık dikiş tutmaz.Haftalardır söyledik ve yazdık; "Galatasaray puanlar kaybedecektir. Ama şampiyonu, rakiplerinin ne yapacağı belirler" diye. Galatasaray puan kaybediyor, kaybedecek ama Trabzon'da 2 puan bırakan Beşiktaş, İstanbulspor karşısında 2 puanı yitiren Fenerbahçe, adeta Galatasaray'a "Biz olamıyoruz, sen buyur" diyor.8 yıldır bekliyorlar. Bırak sabır taşını, taş olsa çatlar. Jesus ve futbolcuların duygusal travmalara takılmaması gerek. Zaten Jesus sezon sonu yolcu.Jesus'u Fenerbahçe'nin ligde 6 puan farkla lider olduğu zamanda eleştiren tek kişiyim. O zaman herkes Portekizli teknik adamı göklere çıkarırken ben kesinlikle iyi bir çalıştırıcı olmadığını vurguladım. İki nedeni vardı;İstanbulspor'dan önceki 3 maça bakalım: Takım yenik, Karagümrük çok net gol kaçırdı ve Fenerbahçe kazandı. Sahasında Ankaragücü'ne mağlupken, son dakika penaltıyla eşitliği sağlayıp uzatmada galip gelindi. Başakşehir maçında takım mağlup, rakip 10 kişi, son dakikaya girilirken rakibinin ikinci golü direğe takıldı. Dönen topta beraberlik, uzatmada kazandılar. Bu çok ilginç, geri dönüşlerde hâlâ 'Jesus'un parmağı var' diyenler çıkıyor.Beşiktaş-G.Saray derbileri her zaman keyif vermiştir. Bu kez derbinin oyun stratej-i sini bir gün önce oynanacak Sivas-F.Bahçe maçının sonucu belirleyecektir.Beşiktaş'a arkada geniş alan bırakırsa Redmond ve Aboubakar, etkili pozisyonlar üretir. Boey, Masuaku'ya karşı oynayacak. Bu yüzden yerini kaybetmemek adına dikkatli olmalı. Eğer G.Saray, Beşiktaş'ı yenerse şampiyonluk konusunda dev bir adım atar.Beşiktaş-Galatasaray derbisi ligin kırılma maçı olur. G.Saray kazanırsa dönüşü olmayan şampiyonluk yoluna girer.Kerem ve Abdülkerim'e hakemlerin bir önceki maç operasyonuyla cezalı duruma düşürecek kartları verilmemiş, ayrıca Boey'in cezası indirilerek o dönem oyunu eleştirilen ve hocası tartışılan G.Saray'ın, Beşiktaş derbisine güçlü çıkmasına olanak sağlanmıştı.ASIL IŞ SIVAS'TAİkinci sıradaki Fenerbahçe, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor'u mağlup edemezse Süper Lig, daha derbi maçı oynanmadan sona erer.Galibiyet hiç beklemediği bir anda Beşiktaş'ı da potaya sokabilir. Çünkü G.Saray'ın, F.Bahçe ile de maçı var. Durumu çok iyi değerlendiriyorlar. Beklentiler düştüğü için rahatlar.Maçın her sonucu lige farklı etki yapacak. Galatasaray'ın her şeyden önce yenilmemesi lazım.Gomis'in affedilmesi takımın isteğidir. Çünkü futbolcular, Gomis'i çok seviyorlar. Fransız yıldız da idman öncesi arkadaşlarına,diyerek günah çıkardı. Futbolcular affedilme konusunda adım attı, affın sözcülüğünü Muslera ve Kerem üstlendi. Başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk, krizi önlemek adına barış için adım attılar.Çünkü maçtan sonra kendisini kaybedilen puandan sorumlu tutmamıştı ama kulübede olsaydı ya da ilk 11'de başlasaydı skora katkı yapabilirdi.Gomis'in ihtiyaç olduğunda gider yapmasını anlamıyorum.En önemlisi önünde formanın hakkını vermiş genç ve yıldız bir isim İcardi var. Herhalde formda bir İcardi, Rashica ve proje Zaniolo'yu kesip kendisine şans verilmesini beklemiyordur!Af konusu tamamen 'hava bozulmasın'la ilgili. Lig biter; Gomis, Galatasaray'da 1 dakika kalmaz.Gomis konusunda Okan Buruk'u bir köşe yazımda uyarmıştım, 'Gomis senin en zorlu döneminde 1 numaralı kurtarıcın oldu.Devre 2-1 bitmiş galipsin, Barış Alper'i alıyorsun. Maç tehlikeli diye buna bir şey demem ama 3-1, 4-1'den sonra Fransız yıldızı niye oyuna sokmuyorsun? Tabii bunlara rağmen Gomis'in kritik andaki bu çıkışı yapmaması gerekirdi ama o da insan.Hoca açıklama yaptı, Başkan onu onayladı ama oyuncuların dediği oldu. "İcardi sakat, Gomis'e ihtiyaç var" seçeneği de değerlendirilmeli. Belki de bir şeyleri göze alamadılar.Bu durumda geri adım atılıyorsa, ipleri tutan el değişmiş demektir. Buruk'u zor günler bekliyor.