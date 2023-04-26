Taraftarı eleştiremeyiz taş olsa çatlar!

SABAH Spor yazarları, geçen haftaya damga vuran gelişmeleri ve pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendirdi
SORU: Fenerbahçe büyük bir fırsatı kaçırdıve yine taraftarının tepkisi ile karşı karşıyakaldı. Jesus tribünlere el kol hareketi yaptı.Artık Fenerbahçe'de dikiş tutar mı?
AYAĞA KALKMALILAR
GÜRCAN BİLGİÇ: Jesus bir şeyin farkında; Galatasaray daha çok puan kaybedecek. Bu yüzden takımını travmadan çıkarmaya çalışırken, taraftarın ıslıklarına sinirlendi. Maç sonrasında da tüm sorumluluğu üstüne aldı. Bir golü verilmemiş, tartışmalı penaltı yaşamış ama oyuncuları korumaya çalıştı. Halbu kiaynı durumdaki OkanBuruk söze hakem ilebaşlamış, "Sorun yok,dört puana iner fark"demişti. Sakin kalmaları ve ayağa kalkmaları gerekiyor. Sivas maçına kadar bunu onarmak için uğraşacak. Bu hafta ligin gerçek kırılması yaşanabilir. Baskı ile baş etmek kolay değil. Bu maçta doğru oyuncuları seçmek zorunda.
ARTIK DIKIŞ TUTMAZ
LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray'ın puan kaybetmesinden sonra F.Bahçe taraftarı, stadı tıklım tıklım doldurdu ve herkes erken saatlerde stat çevresine gelip yerleşti. İstanbulspor eksik kadrosuna rağmen müthiş bir geri dönüş yaptı ama maçtan çok Jesus'un tribünlere yaptığı kabadayıyı andıran hareket gündeme oturdu. Portekizli hocanın berabere biten bir maçtansonra futbolcularını ortaya toplamak istemesitamamen bir şovdu. Oyuncular geldi ama suratlarından düşen bin parçaydı. Alay eder gibi taraftarları alkışlaması ilgi görmedi, tepki gördü. Jesus'un hem suçlu hem güçlü edasıyla tribünlere yaptığı hareket artık dikiş tutmaz.
İKRAMI GERİ ÇEVİRDİ
FATİH DOĞAN: Haftalardır söyledik ve yazdık; "Galatasaray puanlar kaybedecektir. Ama şampiyonu, rakiplerinin ne yapacağı belirler" diye. Galatasaray puan kaybediyor, kaybedecek ama Trabzon'da 2 puan bırakan Beşiktaş, İstanbulspor karşısında 2 puanı yitiren Fenerbahçe, adeta Galatasaray'a "Biz olamıyoruz, sen buyur" diyor. Fenerbahçe'nin, kaçırdığı büyük balığıyeniden yakalaması için ilk ve tek yol Beşiktaş'ınderbiyi kazanması. Fenerbahçe taraftarını da eleştiremiyorum. 8 yıldır bekliyorlar. Bırak sabır taşını, taş olsa çatlar. Jesus ve futbolcuların duygusal travmalara takılmaması gerek. Zaten Jesus sezon sonu yolcu.
BİR TEK BEN ELEŞTİRDİM
ÖMER ÜRÜNDÜL: Jesus'u Fenerbahçe'nin ligde 6 puan farkla lider olduğu zamanda eleştiren tek kişiyim. O zaman herkes Portekizli teknik adamı göklere çıkarırken ben kesinlikle iyi bir çalıştırıcı olmadığını vurguladım. İki nedeni vardı; ilki ve en önemlisi,sürekli kadroda ciddi bir biçimde oynaması.İkincisi de defans bloğunu çizgi halinde öneçıkararak çok pozisyon vermesi. İstanbulspor'dan önceki 3 maça bakalım: Takım yenik, Karagümrük çok net gol kaçırdı ve Fenerbahçe kazandı. Sahasında Ankaragücü'ne mağlupken, son dakika penaltıyla eşitliği sağlayıp uzatmada galip gelindi. Başakşehir maçında takım mağlup, rakip 10 kişi, son dakikaya girilirken rakibinin ikinci golü direğe takıldı. Dönen topta beraberlik, uzatmada kazandılar. Bu çok ilginç, geri dönüşlerde hâlâ 'Jesus'un parmağı var' diyenler çıkıyor. Bırakalım Kadıköy'deki iki farklı derbi yenilgisini,sahasında Ümraniyespor, Karagümrük veİstanbulspor'dan 10 gol yediler!
DERBİNİN TAKTİĞİNİ FENERBAHÇE BELİRLER!
SORU: Bütün gözler Beşiktaş-G.Saray derbisinde.Ligin kırılma maçı mı? G.Saray, Beşiktaş'ı yenerseşampiyon olur mu? Tersi sonuçta bizi neler bekler?
KAZANIRSA ŞAMPIYON
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş-G.Saray derbileri her zaman keyif vermiştir. Bu kez derbinin oyun stratej-i sini bir gün önce oynanacak Sivas-F.Bahçe maçının sonucu belirleyecektir. G.Saray, eğer F.Bahçe'yekarşı Kadıköy'de sergilediği oyun anlayışınıVodafone Park'a taşırsa puan veya puanlaralmaya yakın olur. Beşiktaş'a arkada geniş alan bırakırsa Redmond ve Aboubakar, etkili pozisyonlar üretir. Boey, Masuaku'ya karşı oynayacak. Bu yüzden yerini kaybetmemek adına dikkatli olmalı. Eğer G.Saray, Beşiktaş'ı yenerse şampiyonluk konusunda dev bir adım atar.
ÖYLE KOLAY DEĞİL!
FATİH DOĞAN: Beşiktaş-Galatasaray derbisi ligin kırılma maçı olur. G.Saray kazanırsa dönüşü olmayan şampiyonluk yoluna girer. Nef Stadı'ndaki ilk maçı hatırlayın. Kerem ve Abdülkerim'e hakemlerin bir önceki maç operasyonuyla cezalı duruma düşürecek kartları verilmemiş, ayrıca Boey'in cezası indirilerek o dönem oyunu eleştirilen ve hocası tartışılan G.Saray'ın, Beşiktaş derbisine güçlü çıkmasına olanak sağlanmıştı. G.Saray'ın, ŞenolGüneş yönetiminde ve seyircisiönünde Beşiktaş'ı yenmesi çok zor. ASIL IŞ SIVAS'TA
ÖMER ÜRÜNDÜL: İkinci sıradaki Fenerbahçe, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor'u mağlup edemezse Süper Lig, daha derbi maçı oynanmadan sona erer.
BEŞIKTAŞ ZORLAR
GÜRCAN BİLGİÇ: Galibiyet hiç beklemediği bir anda Beşiktaş'ı da potaya sokabilir. Çünkü G.Saray'ın, F.Bahçe ile de maçı var. Durumu çok iyi değerlendiriyorlar. Beklentiler düştüğü için rahatlar. Taraftarı stada coşkulugelecek çünkü Fenerbahçe'ye de dörtgol atan bir takımları var. Maçın her sonucu lige farklı etki yapacak. Galatasaray'ın her şeyden önce yenilmemesi lazım.
'AMAN HAVA BOZULMASIN' BARIŞIDIR BU!
SORU: Galatasaray, Gomis'i affetti. Butakımdaki aile ortamını bozacak bir gelişmemi yoksa tam tersi bir durum mu olur?
TAKIM GERİ İSTEDİ
LEVENT TÜZEMEN: Gomis'in affedilmesi takımın isteğidir. Çünkü futbolcular, Gomis'i çok seviyorlar. Fransız yıldız da idman öncesi arkadaşlarına, "Ben hatalıyım" diyerek günah çıkardı. Futbolcular affedilme konusunda adım attı, affın sözcülüğünü Muslera ve Kerem üstlendi. Başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk, krizi önlemek adına barış için adım attılar. Bana sorsan, Gomis'in yaptığı affedilemez. Çünkü maçtan sonra kendisini kaybedilen puandan sorumlu tutmamıştı ama kulübede olsaydı ya da ilk 11'de başlasaydı skora katkı yapabilirdi. Yönetim bu barışın sağlanması konusundageçmişte Riera-Melo olayını örnek gösterdi.
BURUK'UN CANI ACIDI
FATİH DOĞAN: Gomis'in ihtiyaç olduğunda gider yapmasını anlamıyorum. Yaşı ortadave 95 dakikalık kondisyon performansıyok. En önemlisi önünde formanın hakkını vermiş genç ve yıldız bir isim İcardi var. Herhalde formda bir İcardi, Rashica ve proje Zaniolo'yu kesip kendisine şans verilmesini beklemiyordur! Okan Buruk'un canı çok yanmış vekızmış olacak ki Gomis tepkisini maçsonu kamuoyuyla paylaştı. Af konusu tamamen 'hava bozulmasın'la ilgili. Lig biter; Gomis, Galatasaray'da 1 dakika kalmaz.
VEFASIZLIK GİBİ!
ÖMER ÜRÜNDÜL: Gomis konusunda Okan Buruk'u bir köşe yazımda uyarmıştım, 'Gomis senin en zorlu döneminde 1 numaralı kurtarıcın oldu. Takımdaki teknik adamolarak geleceğini sağladı. Uzun zamandırgörmezden geliyorsun, vefasızlıkyapma' diye. Sonuçta Gomis'in birikimleriAlanya'da ortaya çıktı. Devre 2-1 bitmiş galipsin, Barış Alper'i alıyorsun. Maç tehlikeli diye buna bir şey demem ama 3-1, 4-1'den sonra Fransız yıldızı niye oyuna sokmuyorsun? Tabii bunlara rağmen Gomis'in kritik andaki bu çıkışı yapmaması gerekirdi ama o da insan.
İPLER KİMİN ELİNDE?
GÜRCAN BİLGİÇ: Hoca açıklama yaptı, Başkan onu onayladı ama oyuncuların dediği oldu. "İcardi sakat, Gomis'e ihtiyaç var" seçeneği de değerlendirilmeli. Belki de bir şeyleri göze alamadılar. Gomis raconu kesti,antrenmanlara çıkmadı, kadroyagirmedi. Bu durumda geri adım atılıyorsa, ipleri tutan el değişmiş demektir. Buruk'u zor günler bekliyor.