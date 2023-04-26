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Giriş Tarihi: 26.4.2023

Türk Telekom ve TFF güçlerini birleştirdi

Türk Telekom ve TFF güçlerini birleştirdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), e-Süper Lig için Türk Telekom ile 2 yıllık isim ve yayın hakları sponsorluk anlaşması imzaladı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen törende konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, göreve başladıkları ilk günden bu zamana dijitalleşmeye önem verdiklerini söyleyerek "Yönetim Kurulu olarak bu alanlarda önemli adımlar attık. e-Futbolda yaşanan heyecanı bu yıl Süper Lig'e taşıdık. Organizasyon, 15 Mart'ta oynanan ilk hafta karşılaşmaları ile başladı. Dünyanın en popüler video futbol oyunu FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanan 20 resmi ligden biri oldu" dedi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da Türkiye'deki e-Futbol'un kıymetinden bahsederek, "Birçok yeniliği izleyicilerle tanıştırdığımız TV platformumuz ile Türk Telekom e-Süper Lig'in yayıncısı olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Türk Telekom ve TFF güçlerini birleştirdi
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