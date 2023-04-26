Türk Telekom ve TFF güçlerini birleştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), e-Süper Lig için Türk Telekom ile 2 yıllık isim ve yayın hakları sponsorluk anlaşması imzaladı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen törende konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, göreve başladıkları ilk günden bu zamana dijitalleşmeye önem verdiklerini söyleyerek "Yönetim Kurulu olarak bu alanlarda önemli adımlar attık.Organizasyon, 15 Mart'ta oynanan ilk hafta karşılaşmaları ile başladı.dedi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da Türkiye'deki e-Futbol'un kıymetinden bahsederek, "Birçok yeniliği izleyicilerle tanıştırdığımız TV platformumuz ile Türk Telekom e-Süper Lig'in yayıncısı olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.