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Giriş Tarihi: 26.4.2023

UEFA Başkanı Ceferin’den Devler Ligi açıklaması!

UEFA Başkanı Ceferin’den Devler Ligi açıklaması!
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin başka bir ülkede yapılacağı söylentilerine son noktayı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koydu. Bu önemli karşılaşmanın Türkiye'de organize edileceğini ifade eden Sloven futbol adamı, "Final bu yıl İstanbul'da olacak. 2024'te Londra'da, 2025'te Münih'te düzenlenecek. Ondan sonrasına bakacağız ama Amerika Birleşik Devletleri ihtimali mümkün. Bu çok önemli ve gelecek için umut vadeden bir pazar" ifadelerini kullandı.

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UEFA Başkanı Ceferin’den Devler Ligi açıklaması!
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