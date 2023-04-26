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Giriş Tarihi: 26.4.2023 12:22

Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! Cska Moskova...

Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu! Cska Moskova...

Lille'in Trabzonspor'a kiraladığı Yusuf Yazıcı için Moskova yolu gözüktü. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, “Sezon bitiminde yeniden CSKA'ya geçişinden bahsetmek mümkün. Rus taraftarların ona olan sevgi ve CSKA'YA saygısı karşılıklı. Yusuf da Rusya'yı seviyor” açıklamasını yaptı.

Trabzonspor'un sezon başında Fransız ekibi Lille'den kiraladığı Yusuf Yazıcı, beklentilerin uzağında kaldı. Trabzonspor ile bu sezon 20 maça çıkıp, 5 gol ve 1 asistlik performans gösteren Yazıcı'nın sezon sonunda Fransız kulübüne geri dönmesi bekleniyor. Ancak Fransız ekibi de sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Yusuf'u satıp, para kazanmak istiyor. Bu satış planının en önemli aktörlerinden birinin de Rusya'nın CSKA ekibi olması dikkat çekiyor. Ruslar, CSKA'da unutulmaz bir dönem geçiren Yusuf'un geri dönüşü için şimdiden girişimlere başlamış durumda. Ancak bunun için öncelikle Lille kulübüyle anlaşmaları gerekiyor.

ZAMANI GELİNCE KONUŞACAĞIZ
Trabzonspor'un 500 bin euro kiralama ücreti ödediği Yusuf Yazıcı'nın transfermarkt değeri 11.5 milyon euro. Ancak CSKA'nın sözleşmenin bitimine 1 yıl kalması nedeniyle oyuncuyu çok daha düşük bir maliyete alma hesabı içinde olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili Rus basınına konuşan Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci söylentileri doğruladı. Cebeci şu açıklamayı yaptı: "Yusuf Moskova'yı çok sevdi ama Türkiye'de sezon devam ediyor. CSKA'ya olası bir geçişten ancak sezon sonunda bahsetmek mümkün olacak. Rus hayranların Yusuf'a olan saygı ve sevgileri karşılıklı, o da sizin ülkenizi çok seviyor. Şimdi Avrupa'dan birçok takım onunla ilgileniyor. Zamanı geldiğinde, nasıl biteceğini göreceğiz." (Akşam)

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Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! Cska Moskova...
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