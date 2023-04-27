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Giriş Tarihi: 27.4.2023 09:58

Ali Akman'ın yeni adresi belli oluyor! Göztepe ya da Almanya...

Ali Akman’ın yeni adresi belli oluyor! Göztepe ya da Almanya...

Göztepe'de kiralık forma giyen Ali Akman için transfer süreci resmen netleşiyor. İzmir ekibi Göztepe'deki başarısız performansı ile futbolseverleri şaşırtan Ali Akman için an itibarıyla iki ihtimal söz konusu...

Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Ali Akman için transferde kritik dönem! Bursaspor'daki başarılı performansı ile kariyerini Avrupa'ya taşıyan Akman, daha sonra ise aradığını bulamamış ve İzmir ekibine satın alma opsiyonlu olarak kiralık gönderilmişti...

GÖZTEPELİ ALİ AKMAN TRANSFERİNDE KRİTİK SÜREÇ
Göztepe'nin büyük umutlar ile transfer ettiği 21 yaşındaki genç forvet, beklenenin çok uzağında bir performans sergiledi! İzmir ekibi ile çıktığı 16 maçta ne gol ne de asist yapabilen Akman, ayrıca da sadece 557 dakika sahada kaldı!

Genç yıldız adayının bu kötü performansı herkesi şaşırtırken, oyuncunun geleceği ile ilgili süreç de tezat şekilde netleşmeye başladı. Normal şartlarda satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünen İzmir temsilcisi için şu anki süreç karışık bir hal almış durumda!

TRANSFER HAMLESİ KAFA KARIŞTIRIYOR
Hiçbir şekilde beklenen istikrarı gösteremeyen Ali Akman için artık iki seçenek var! Ya çok uygun bir bedelle Göztepe tarafından transfer bitirilecek ya da genç yıldız adayı Almanya'ya geri dönecek ve kariyeri için yeni bir planlama yapacak...

Yaşanan bu olumsuz süreç ve sürpriz transfer gelişmesi, tüm futbolseverleri şaşırtmış durumda! Zira Akman, sezon başında Galatasaray'a imza atıyordu ve sansasyonel transfer son anda iptal olmuştu. (Akşam)

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Ali Akman'ın yeni adresi belli oluyor! Göztepe ya da Almanya...
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