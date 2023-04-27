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Giriş Tarihi: 27.4.2023 13:06

Beşiktaş ve Galatasaray, Ali Şansalan ile 8'er galibiyet aldı

İHA
Beşiktaş ve Galatasaray, Ali Şansalan ile 8’er galibiyet aldı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan, şu ana kadar siyah-beyazlıların 13, sarı-kırmızılıların ise 12 maçını yönetti. Her iki takım da bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Şansalan, kariyerinde Beşiktaş'ın 13 maçında görev aldı. Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. 35 yaşındaki hakem, siyah-beyazlı futbolculara 32 kez sarı kart gösterirken, kırmızı kartına ise başvurmadı.
Ali Şansalan, bu sezon Beşiktaş'ın deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Fatih Karagümrük ve sahasında 3-1 galip geldiği İstanbulspor mücadelelerini yönetti.

GALATASARAY'IN 12 MAÇINDA
Hakem Ali Şansalan, Galatasaray'ın ise 12 maçında sahada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle bu karşılaşmaları tamamladı. Galatasaraylı futbolcular, Şansalan tarafından 30 sarı kart görürken, kırmızı ise çıkmadı.
Ali Şansalan, bu sezon Aslan'ın evinde 2-1 kazandığı Antalyaspor ve yine sahasında 2-0'la geçtiği Adana Demirspor maçlarının da hakemiydi.

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Beşiktaş ve Galatasaray, Ali Şansalan ile 8'er galibiyet aldı
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