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Giriş Tarihi: 27.4.2023 11:22

Fenerbahçe'ye Enner Valencia şoku! Sezon sonunda ayrılıyor...

Fenerbahçe’ye Enner Valencia şoku! Sezon sonunda ayrılıyor...

Fenerbahçe'den senelik 3 milyon euro isteyen Enner Valencia'ya yönetimin 1.8 milyon euro önerdiği ve golcü futbolcunun bu rakamı kabul etmediği kaydedildi. Portekiz basınına göre ise Internacional, Valencia transferini bitirdi.

Fenerbahçe'de bu sezon attığı gollerle kariyerinin zirvesine çıkan Enner Valencia'nın mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak. Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir oyuncunun sözleşmesini uzatmak için çabalıyor ancak sonuç alınamadı.

VALENCIA KABUL ETMEDİ
Portekiz basınında yer alan habere göre 33 yaşındaki golcü, Brezilya ekibi Internacional ile bir ön sözleşme yaptı. Aynı habere göre sarı-lacivertliler'den senelik 3 milyon euro maaş isteyen oyuncuya, 1.8 milyon euro önerildi ve bu rakamı kabul etmedi. Valencia resmen sezonun bitmesini bekliyor.

YÜKSEK İHTİMALLE AYRILACAK
Brezilya ekibi Internacional'in ise Enner Valencia'ya 2.5 milyon euro önerdiği belirtildi. Daha önce hem futbolcu hem de Internacional Kulübü, ön protokol iddialarını yalanlamıştı. Ancak Brezilya basını, Valencia'nın, Fenerbahçe taraftarlarından tepki görmemek için ön sözleşmeyi yalanladığını iddia etmişti.

33 yaşındaki futbolcu büyük ihtimalle bu sezon sonrasında bedelsiz olarak Internacional Kulübü'ne katılacak. Fenerbahçe ise yaz transfer döneminde hücum hattı için ekstra hamleler yapacak.

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Fenerbahçe'ye Enner Valencia şoku! Sezon sonunda ayrılıyor...
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