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Giriş Tarihi: 27.4.2023 08:59 Son Güncelleme: 27.4.2023 09:02

Galatasaray zor maçları kaybetmiyor! Okan Buruk'un şampiyonluk maçı...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray zor maçları kaybetmiyor! Okan Buruk’un şampiyonluk maçı...

Dolmabahçe’deki derbiye kilitlenen sarı-kırmızılı takım, bu sezon geride kalan haftalarda Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor, Başakşehir ve Trabzonspor’a karşı oynadığı 7 maçta 5 galibiyet-2 beraberlik alırken, Okan Buruk için adeta şampiyonluk önemi arz eden bir maç olacak.

Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi Konya'da son bulan Galatasaray, beklemediği puan kaybını Karagümrük'e karşı yaptı. Fenerbahçe'nin de takılmasıyla avantajını kaybetmeyen Cimbom, pazar günü şampiyonluk yarışına direkt etki edecek olan Beşiktaş derbisi öncesi zorluk seviyesi yüksek maçlarda aldığı sonuçlara güveniyor. Galatasaray puan tablosunun ilk 6 sırasında yer alan takımlara hiç kaybetmedi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor, Başakşehir ve Trabzonspor ile oynadığı 7 maçta 5 galibiyet-2 beraberlik gören Okan Buruk'un aslanları, aldığı 17 puanla ezeli rakipleriyle zirvede farkı açtı.



SON 3 DEV MAÇINI DA KAZANMAYI BAŞARDI
Fenerbahçe ilk 6'daki takımlarla oynadığı 8 maçta 11 puan, Beşiktaş ise 12 puan toplayabildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı son 3 derbiyi de kazanan Galatasaray'ın en büyük güvencesi Mauro İcardi... Büyük maçların hepsinde gol atan Arjantinli yıldız, Karagümrük'e karşı kaçırdığı penaltıyı Vodafone Park'ta unutturmak istiyor.

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Galatasaray zor maçları kaybetmiyor! Okan Buruk'un şampiyonluk maçı...
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