Galatasaray zor maçları kaybetmiyor! Okan Buruk’un şampiyonluk maçı...

Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi Konya'da son bulan Galatasaray, beklemediği puan kaybını Karagümrük'e karşı yaptı. Fenerbahçe'nin de takılmasıyla avantajını kaybetmeyen Cimbom, pazar günü şampiyonluk yarışına direkt etki edecek olan Beşiktaş derbisi öncesi zorluk seviyesi yüksek maçlarda aldığı sonuçlara güveniyor. Galatasaray puan tablosunun ilk 6 sırasında yer alan takımlara hiç kaybetmedi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor, Başakşehir ve Trabzonspor ile oynadığı 7 maçta 5 galibiyet-2 beraberlik gören Okan Buruk'un aslanları, aldığı 17 puanla ezeli rakipleriyle zirvede farkı açtı.





SON 3 DEV MAÇINI DA KAZANMAYI BAŞARDI

Fenerbahçe ilk 6'daki takımlarla oynadığı 8 maçta 11 puan, Beşiktaş ise 12 puan toplayabildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı son 3 derbiyi de kazanan Galatasaray'ın en büyük güvencesi Mauro İcardi... Büyük maçların hepsinde gol atan Arjantinli yıldız, Karagümrük'e karşı kaçırdığı penaltıyı Vodafone Park'ta unutturmak istiyor.