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Giriş Tarihi: 27.4.2023 14:36

Giresunsporlu Sergio Junior, lig sonundan umutlu

AA
Giresunsporlu Sergio Junior, lig sonundan umutlu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Brezilyalı oyuncusu Sergio Junior, hedeflerine ulaşarak sezon sonunda ligde kalacaklarını söyledi.

Sergio Junior, kulüp tesislerinde gazetecilere, ligde final niteliğinde karşılaşmalar oynayacaklarını belirtti.

Ligde kalmayı hedeflediklerini dile getiren Brezilyalı oyuncu, "Bizim için çok zorlu bir sezon oluyor. Giresunspor'un Süper Lig'de kalması kentteki herkes için çok önemli. Bizim için de öyle. Futbolcular olarak hiçbir zaman savaşmayı bırakmayacağız. En sonunda da hedefimize ulaşarak sezon sonunda ligde kalacağız" dedi.

Kaleci Ferhat Kaplan ise başarıya inanan oyuncu grubuna sahip olduklarını vurgulayarak, "Biz inandık. Bu durumu düzelteceğiz. Bu haftadan itibaren her şeyin değişeceğini göreceğiz. Hedefimiz belli. Giresunspor'u sezon sonunda ligde tutarak adını Süper Lig'de devam ettireceğiz" diye konuştu.

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Giresunsporlu Sergio Junior, lig sonundan umutlu
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