İlk yılında tarihi tango

Real Madrid konuk olduğu Girona'dan 4-2'lik sürpriz bir mağlubiyet alırken, az olan şampiyonluk umutlarını da iyice tüketti...24 yaşındaki Arjantinli futbolcu, La Liga'da başkent ekibine karşı ağları 4 kez bularak 76 yıl sonra bunu başaran ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Bundan önceveLa Liga'da Real Madrid'e 4 gol atmıştı.Valentin Castellanos ayrıca 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid filelerini 4 kez havalandıran, o zaman Dortmund forması giyenATTIĞI 4 golle geceye damga vuran Castellanos, İspanyol basınında da manşetleri süsleyen isim oldu. El Mundo Deportivo gazetesi, yaptığı kelime oyunuyla Arjantinli forveti övdü.Haberin detayında da Castellanos'un, Real Madrid'i paramparça ettiği ifade edildi.Bülent TİMURLENKDaha fazlasını yapar mı, zor11 puan gerisindeki Real Madrid, elbetteki önümüzdeki hafta oynayacağı Manchester City maçını düşünüyor ama İngiliz kulübünün patronlarının ortak olduğu Girona'danMadrid'e 4 gol atan son futbolcu Lewandowski artık Barcelona forması giyiyor. Onun şöhreti malumunuz ancak Castellanos, Avrupa kıtasında ilk sezonunu geçiren ve La Liga'ya geldiğinde uyum sağlar mı diye burun kıvrılan bir forvetti. City ile beraber New York City'yi elinde bulunduran ortağı Girona'ya, Arjantinli oyuncuyu bu sezon kiralık gönderdi. Camp Nou'daki Barcelona deplasmanında taraftarının tepkisini çeken adam, Real Madrid'i paramparça edip sadece 2 hafta sonra bütün gazetelerin 1. sayfasına manşet oldu. 24 yaşındaki oyuncunun önünde uzun bir kariyer var. Ancak 4 gol attığı akşamdan daha fazlasını yapar mı derseniz, işte o zor.