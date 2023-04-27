İlk yılında tarihi tango

Arjantinli forvet, kiralık oynadığı Girona’da Real Madrid’e vurduğu tokatla İspanya’yı salladı. La Liga’da Kral’ın takımına 76 yıl sonra 4 gol atmayıb aşaran ilk futbolcu oldu
Real Madrid konuk olduğu Girona'dan 4-2'lik sürpriz bir mağlubiyet alırken, az olan şampiyonluk umutlarını da iyice tüketti... Kırmızı-beyazlılarınsantrforu Taty lakaplı ValentinCastellanos, 62 dakikada attığı4 golle eflatun-beyazlıların fişiniçekti. 24 yaşındaki Arjantinli futbolcu, La Liga'da başkent ekibine karşı ağları 4 kez bularak 76 yıl sonra bunu başaran ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Bundan önce MartiVentolra (Barcelona 1934-35),Vicent Martinez (Espanyol 1939-40), Garcia Martinez (Oviedo1944-45) ve Esteban Echevarria(Oviedo 1947-48) La Liga'da Real Madrid'e 4 gol atmıştı.
LEWA DA DEVLER LIGI'NDE
Valentin Castellanos ayrıca 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid filelerini 4 kez havalandıran, o zaman Dortmund forması giyen RobertLewandowski'nin ardından ilkfutbolcu oldu.
İSPANYOLLAR: FANTATYCO
ATTIĞI 4 golle geceye damga vuran Castellanos, İspanyol basınında da manşetleri süsleyen isim oldu. El Mundo Deportivo gazetesi, yaptığı kelime oyunuyla Arjantinli forveti övdü. Fantastik kelimesiyleCastellanos'unlakabı olan Taty'yide kullanarak'FanTATYco' başlığıylakarşılaşmanınmanşetiniattı. Haberin detayında da Castellanos'un, Real Madrid'i paramparça ettiği ifade edildi.
Bülent TİMURLENK
Daha fazlasını yapar mı, zor Barcelona'nın 11 puan gerisindeki Real Madrid, elbetteki önümüzdeki hafta oynayacağı Manchester City maçını düşünüyor ama İngiliz kulübünün patronlarının ortak olduğu Girona'dan böyle bir tokatyiyeceklerini kimse tahminetmiyordu. Madrid'e 4 gol atan son futbolcu Lewandowski artık Barcelona forması giyiyor. Onun şöhreti malumunuz ancak Castellanos, Avrupa kıtasında ilk sezonunu geçiren ve La Liga'ya geldiğinde uyum sağlar mı diye burun kıvrılan bir forvetti. City ile beraber New York City'yi elinde bulunduran ortağı Girona'ya, Arjantinli oyuncuyu bu sezon kiralık gönderdi. Camp Nou'daki Barcelona deplasmanında taraftarının tepkisini çeken adam, Real Madrid'i paramparça edip sadece 2 hafta sonra bütün gazetelerin 1. sayfasına manşet oldu. 24 yaşındaki oyuncunun önünde uzun bir kariyer var. Ancak 4 gol attığı akşamdan daha fazlasını yapar mı derseniz, işte o zor.