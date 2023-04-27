ÖNCE PRIM DERBİSİ!

Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, belki de şampiyonluk yarışının kırılma noktası olacak Beşiktaş-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadele için iki kulübün yönetimi, galibiyet yolunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. Lideri yenerek zirvede işleri iyice karıştırmayı hedefleyen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, 3 puanın alınması halinde verilecek ödülü belirledi. Siyah-beyazlılar, sezon başında 75 bin TL olarak belirlenen derbi galibiyetine verilen primi Fenerbahçe maçında 100 bin TL'ye çıkarmıştıGalatasaray cephesinde de yönetim kesenin ağzını açtı.Yönetim daha önce Fenerbahçe derbisinde de aynı primi vermişti.