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Giriş Tarihi: 27.4.2023 18:23

Rıza Çalımbay Fenerbahçe maçına odaklandı! "Final gibi bir maç olacak"

DHA
Rıza Çalımbay Fenerbahçe maçına odaklandı! Final gibi bir maç olacak

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Her iki takım açısında da final gibi bir maç olacak. Kendi sahamızda oynayacağımız maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ligde son oynadıkları 2 maçı kazandıklarını belirten Çalımbay, "Son 2 maçımızda da çok iyi oynadık. Antalyaspor maçının ilk 25 dakikasında mükemmel oynadık. İlk 25 dakikada 2 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Çok fazla pozisyon yakaladık, gayet iyi işler yapmıştık. 25'inci dakikadan sonra ister istemez geriye çekildi takım, sıkıntı yaşadık. 2'nci yarı başlarken biliyorduk Antalyaspor'un her şeyi risk edeceğini. Takım olarak gayet iyi mücadele ettik ve çok ihtiyacımız olan 3 puanı aldık" diye konuştu.

"TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

Ligde cumartesi günü Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacaklarını hatırlatan Çalımbay, "Her iki takım açısında da final gibi bir maç olacak. Kendi sahamızda oynayacağımız maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. Analizimizi yaptık. Ben oyuncu arkadaşlarımıza inanıyorum. Çok iyi işler yapacağız, bundan önce yaptığımız gibi. Bu maçı almalıyız ki bundan sonra iki maçımız daha olacak Fenerbahçe ile kupada. O maçlara rahat çıkmamız için lig maçı çok önemli" diye konuştu.

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Rıza Çalımbay Fenerbahçe maçına odaklandı! "Final gibi bir maç olacak"
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