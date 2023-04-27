Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak dev derbide Ali Şansalan düdük çalacak. 32. haftada diğer müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu.
LİGİN 32. HAFTASINDAKİ MAÇLARDA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER ŞÖYLE:
YARIN:
20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
29 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
30 NİSAN PAZAR:
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan
1 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan