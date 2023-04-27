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Giriş Tarihi: 27.4.2023 12:10 Son Güncelleme: 27.4.2023 12:29

Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu

Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak dev derbide Ali Şansalan düdük çalacak. 32. haftada diğer müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu.

LİGİN 32. HAFTASINDAKİ MAÇLARDA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER ŞÖYLE:

YARIN:
20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

29 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

30 NİSAN PAZAR:
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan

1 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan

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Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu
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