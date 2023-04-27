Trabzonsporlu oyunculardan kıyasıya mücadelede! Nenad Bjelica’dan forma bekliyorlar...

Süper Lig'de iddiası kalmayan Trabzonspor'da son 7 karşılaşma, gelecek adına büyük önem taşıyor. Yeni teknik direktör Nenad Bjelica'nın, "Gençlere şans vereceğiz. Onları görüp en azından önümüzdeki sene kuracağımız takımın resmini çizmeye çalışacağız" açıklaması hem kadroda bulunan hem de altyapıda yer alan oyuncularda büyük heyecan yarattı. A takım kadrosunda olan ancak hiç forma şansı bulamayan ve az süre alan oyuncular, kendilerini Hırvat hocaya göstermek için kıyasıya bir rekabete girdi.





HOCA VE BAŞKAN BİR ARAYA GELDİ

Trabzonspor'da bir süredir yapılması beklenen Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Nenad Bjelica arasındaki görüşme de başkanın dün Trabzon'a gelmesiyle gerçekleşti. Toplantıda takımın durumu, sezon sonu gidecek ve kalacaklar konuşuldu. Yeni sezonun planlamasına ve transfer çalışmalarına en kısa süre içinde başlanması için fikir birliğine varıldı.