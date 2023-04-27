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Giriş Tarihi: 27.4.2023 09:19 Son Güncelleme: 27.4.2023 09:22

Trabzonsporlu oyunculardan kıyasıya mücadelede! Nenad Bjelica'dan forma bekliyorlar...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonsporlu oyunculardan kıyasıya mücadelede! Nenad Bjelica’dan forma bekliyorlar...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da kötü gidişat sürerken, sezonun kalan bölümünde oyuncular Nenad Bjelica'nın gözüne girmek ve yeni sezon için forma garantisi almak için kıyasıya bir rekabet içinde olduğunu göstermeye çalışıyor. Bjelica, oyuncularının bu hırs ve istekli olmasından memnun kalırken, kadrosunuda oyuncuların performanslarına göre şekillendirmesi bekleniliyor.

Süper Lig'de iddiası kalmayan Trabzonspor'da son 7 karşılaşma, gelecek adına büyük önem taşıyor. Yeni teknik direktör Nenad Bjelica'nın, "Gençlere şans vereceğiz. Onları görüp en azından önümüzdeki sene kuracağımız takımın resmini çizmeye çalışacağız" açıklaması hem kadroda bulunan hem de altyapıda yer alan oyuncularda büyük heyecan yarattı. A takım kadrosunda olan ancak hiç forma şansı bulamayan ve az süre alan oyuncular, kendilerini Hırvat hocaya göstermek için kıyasıya bir rekabete girdi.



HOCA VE BAŞKAN BİR ARAYA GELDİ
Trabzonspor'da bir süredir yapılması beklenen Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Nenad Bjelica arasındaki görüşme de başkanın dün Trabzon'a gelmesiyle gerçekleşti. Toplantıda takımın durumu, sezon sonu gidecek ve kalacaklar konuşuldu. Yeni sezonun planlamasına ve transfer çalışmalarına en kısa süre içinde başlanması için fikir birliğine varıldı.

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Trabzonsporlu oyunculardan kıyasıya mücadelede! Nenad Bjelica'dan forma bekliyorlar...
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