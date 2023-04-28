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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Başkanlardan Riva turu!

Başkanlardan Riva turu!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un ardından G.Saray Başkanı Dursun Özbek de TFF ziyaretinde bulundu

F.Bahçe Başkanı Ali Koç önceki gün TFF'nin Riva tesislerine giderek başkan Mehmet Büyükekşi ile görüşürken dün de G.Saray Başkanı Dursun Özbek soluğu Riva'da aldı. F.Bahçe cephesi, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldıkları mücadelenin ardından VAR kayıtlarının açıklanmasını isterken, başkan Büyükekşi'ye de yaşadıkları sorunları bir bir anlatmıştı. Dün Riva'ya giden Özbek ve kurmayları TFF Başkanı Büyükekşi ile 2 saati bulan bir toplantı yaparak başta hakem atamaları ve hataları olmak üzere bazı konulardaki sorunları dile getirdi. F.Bahçe ise resmi açıklama ile Ali Şansalan atamasıyla ilgili kendilerinin bir telkini olmadığını duyurdu.

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Başkanlardan Riva turu!
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