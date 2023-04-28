Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan çok sert Ali Şansalan ve Galatasaray açıklaması! "Derbiyi başka bir hakem yönetebilir"
Giriş Tarihi: 28.4.2023 16:23 Son Güncelleme: 28.4.2023 16:31

Beşiktaş'tan çok sert Ali Şansalan ve Galatasaray açıklaması! "Derbiyi başka bir hakem yönetebilir"

Beşiktaş’tan çok sert Ali Şansalan ve Galatasaray açıklaması! Derbiyi başka bir hakem yönetebilir

Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan ile ilgili açıklama yayımladı. "Türk Futboluna Pusu Kültürünü Getirenlere Geçit Yok" başlıklı yapılan açıklamada "Hakem Ali Şansalan’ın başta Galatasaray cenahı olmak üzere son olarak onlara eklemlenen Fenerbahçe cephesinden günlerdir kendisi hakkında yapılan spekülasyonlardan olumsuz etkilenmiş bir halde sahaya çıkacağı düşüncesindeyiz. Beşiktaş JK olarak; sistematik şekilde yıpratılan ve baskı altına alınmak istenen hakem Ali Şansalan’ın yerine derbiyi başka bir hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz ve buna muhalefet etmeyeceğimizi beyan ederiz" denildi.

Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan ile ilgili açıklama yayımladı. "Türk Futboluna Pusu Kültürünü Getirenlere Geçit Yok" başlıklı yapılan açıklamada "Hakem Ali Şansalan'ın başta Galatasaray cenahı olmak üzere son olarak onlara eklemlenen Fenerbahçe cephesinden günlerdir kendisi hakkında yapılan spekülasyonlardan olumsuz etkilenmiş bir halde sahaya çıkacağı düşüncesindeyiz" denildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki rakibimiz Galatasaray'ın, medyadaki kalemşörlerinin ve sosyal medyadaki trollerinin aldıkları talimat sonrası planlı olarak aynı anda başlattıkları algı operasyonunda dozu her geçen gün artırdıklarını dikkatle takip etmekteyiz.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin derbiye Ali Şansalan'ın atanmasını istediği şeklinde aslı astarı olmayan bir iddiayı ortaya atmak suretiyle kirli kumpasın fitilini ateşleyenler, bu kez yapay zeka marifetiyle müsabakanın hakemi ilan edilen Ali Şansalan'ı baskı altına almaya çalışarak sahneledikleri kirli oyunda ikinci perdeyi açmışlardır.

Hakem Ali Şansalan'ın başta Galatasaray cenahı olmak üzere son olarak onlara eklemlenen Fenerbahçe cephesinden günlerdir kendisi hakkında yapılan spekülasyonlardan olumsuz etkilenmiş bir halde sahaya çıkacağı düşüncesindeyiz. Bu düşünceden hareketle, adil bir yönetim tarzı ile bilinen Ali Şansalan'ın zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan maçta adaleti sağlıklı tesis edebilecek akılla bir yönetim sergileyip sergileyemeyeceği konusunda endişe duymaktayız.

"LİGİ BİTİRTMEYİZ" ALGISINI YAYANLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Beşiktaş JK olarak; sistematik şekilde yıpratılan ve baskı altına alınmak istenen hakem Ali Şansalan'ın yerine derbiyi başka bir hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz ve buna muhalefet etmeyeceğimizi beyan ederiz. Kalemşörleri ve trolleri aracılığıyla Şansalan'ı istemediğini belli eden rakibimizin de bu çağrımızı olumlu bularak destekleyeceğini düşünmekteyiz.

Türk futboluna pusu kültürünü getirenlere, kabak tadı veren senaryolarla haksız kazanç elde etmeye çalışanlara, son olarak sezon boyunca dillerinden düşürmedikleri "Ligi bitirtmeyiz" algısını yayanlara asla geçit vermeyeceğiz.

Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki; ligi bitirtmeyeceklerini söyleyenler istediklerini elde edince kapalı kapılar ardına saklanma yolunu seçmişlerdir. Bu yöntem bize hiç de yabancı gelmemektedir. Bu tavıra rakibimizin geçmiş yönetimlerinde de geçmiş teknik direktörlerinde de defalarca şahit olduk. "Lig sonunda her şeyi açıklayacağız" diyenler şampiyon olduktan sonra adeta ortadan kayboldular. Karşımızdaki rakip aynı, yöntem aynı. Şimdi de "Belgeleri açıklarız" tehditleri savuruyorlar.

Manipülasyonu bırakın, buyrun açıklayın. Ama iş işten geçmeden açıklayın.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin duyurdu: Emekli maaşlarına refah payı geliyor
Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın: Panikle balkondan atlayıp yaralananlar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük hayali: Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete vermek
Selçuk Bayraktar sabah.com.tr’ye konuştu: SİHA’lara ilk cevap teröristlerden değil HDP ve CHP’den geldi
CHP’li başkan bir çivi dahi çakmamıştı! Köprünün açılışını Başkan Erdoğan yapacak
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Hatay'da korkutan deprem
Kılıçdaroğlu'ndan 'Algı operasyonu nasıl yapılır?' dersi! Ayasofya Camii üzerinden kirli plan
TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: Bize köstek olmaya niyetlenenler var, ne dediler, dokunacaklarmış...
Son dakika | MSB açıkladı! Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı
68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan çok sert Ali Şansalan ve Galatasaray açıklaması! "Derbiyi başka bir hakem yönetebilir"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA