Derbide Vincent Aboubakar-Mauro Icardi kapışması!

Geçtiğimiz haftayı beraberlikle kapatan Galatasaray ile Şenol Güneş'in gelişiyle büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş arasında pazar günü oynanacak zirve yolundaki kritik derbi 3 puanın ötesinde anlam taşıyor. Kalplerin Dolmabahçe'de atacağı dev maçta gözler golcülerin üzerinde olacak. Bu sezon ilk yarıdaki F.Bahçe (1) ve Beşiktaş (2) maçlarında 3 gol atan Mauro İcardi, ligde toplamda ağları 13 kez bulurken, attıklarının yanı sıra arkadaşlarına da 7 asist yaptı. 18 karşılaşmada rakip kalelere 56 şut gönderen Arjantinli yıldız, 31 kez isabet sağlerken %56 ortalama tutturdu.





ABOU, SIFTAH YAPMAK ISTIYOR

Beşiktaş'ta 3. döneminde fırtına gibi esen Vincent Aboubakar, ikinci yarıda geldiği lige geç giriş yapmasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in, en önemli kozu durumunda. İlk 4 maçta suskun olan Kamerunlu yıldız, sonraki 7 müsabakada patlama yaptı. 23 şut yollayan Vincent Aboubakar, 12 isabette fileleri 7 kez bulurken istatistiklerine 1 de asist sığdırdı. İsabet oranı %52 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de daha önce 7 derbiye çıkan 31 yaşındaki oyuncu, ağları 4 kez sarstı. 2 kez rakip olduğu F.Bahçe'yi 4 defa avlayan deneyimli isim, Galatasaray'a gol atamadı.