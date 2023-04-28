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Giriş Tarihi: 28.4.2023 10:34

Derbide Vincent Aboubakar-Mauro Icardi kapışması!

UĞUR ÇEM
Derbide Vincent Aboubakar-Mauro Icardi kapışması!

Galataaray’ın Tangocusu İcardi, %56’lık şut isabeti değeriyle sivrilirken, Beşiktaş’ta güçlü fiziğiyle dikkatleri çeken Aboubakar çerçeveyi bulduğu 12 şuttaki 7 gollük performansına güveniyor.

Geçtiğimiz haftayı beraberlikle kapatan Galatasaray ile Şenol Güneş'in gelişiyle büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş arasında pazar günü oynanacak zirve yolundaki kritik derbi 3 puanın ötesinde anlam taşıyor. Kalplerin Dolmabahçe'de atacağı dev maçta gözler golcülerin üzerinde olacak. Bu sezon ilk yarıdaki F.Bahçe (1) ve Beşiktaş (2) maçlarında 3 gol atan Mauro İcardi, ligde toplamda ağları 13 kez bulurken, attıklarının yanı sıra arkadaşlarına da 7 asist yaptı. 18 karşılaşmada rakip kalelere 56 şut gönderen Arjantinli yıldız, 31 kez isabet sağlerken %56 ortalama tutturdu.



ABOU, SIFTAH YAPMAK ISTIYOR
Beşiktaş'ta 3. döneminde fırtına gibi esen Vincent Aboubakar, ikinci yarıda geldiği lige geç giriş yapmasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in, en önemli kozu durumunda. İlk 4 maçta suskun olan Kamerunlu yıldız, sonraki 7 müsabakada patlama yaptı. 23 şut yollayan Vincent Aboubakar, 12 isabette fileleri 7 kez bulurken istatistiklerine 1 de asist sığdırdı. İsabet oranı %52 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de daha önce 7 derbiye çıkan 31 yaşındaki oyuncu, ağları 4 kez sarstı. 2 kez rakip olduğu F.Bahçe'yi 4 defa avlayan deneyimli isim, Galatasaray'a gol atamadı.

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Derbide Vincent Aboubakar-Mauro Icardi kapışması!
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