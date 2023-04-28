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Giriş Tarihi: 28.4.2023 11:17

Galatasaray'dan Fabio Carvalho hamlesi! Yönetim harekete geçti...

Galatasaray’dan Fabio Carvalho hamlesi! Yönetim harekete geçti...

Liverpool'un gelişim göstermesi için kiralama kararı aldığı Fabio Carvalho'nun Galatasaray'ın gündemine geldiği belirlendi. Sarı- Kırmızılı yönetimin, 20 yaşındaki orta alan oyuncusu için teknik heyetten rapor beklediği ifade edildi.

Bir yandan şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor.

Çok sayıda kulüp, futbolcu ve menajerle temasa geçen Sarı- Kırmızılılar'ın gündemine yeni bir isim girdi. Liverpool formasını giyen Fabio Carvalho'nun menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiği belirlendi.

Bu gelişme sonrası menajerlerin 20 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'ın gündemine getirdiği ifade edildi. Alınan bilgilere göre yönetim, Fabio Carvalho ile ilgili teknik heyetten gelecek rapora göre gerekli adımları atacak. (Takvim)

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Galatasaray'dan Fabio Carvalho hamlesi! Yönetim harekete geçti...
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