Kim kazanacak!

eçtiğimiz haftayı beraberlikle kapatan Galatasaray ile Şenol Güneş'in gelişiyle büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş arasında pazar günü oynanacak zirve yolundaki kritik derbi 3 puanın ötesinde anlam taşıyor.Bu sezon ilk yarıdaki F.Bahçe (1) ve Beşiktaş (2) maçlarında 3 gol atan Mauro İcardi, ligde toplamda ağları 13 kez bulurken, attıklarının yanı sıra arkadaşlarına da 7 asist yaptı.Beşiktaş'ta 3. döneminde fırtına gibi esenikinci yarıda geldiği lige geç giriş yapmasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in, en önemli kozu durumunda. İlk 4 maçta suskun olan Kamerunlu yıldız, sonraki 7 müsabakada patlama yaptı. 23 şut yollayanTürkiye'de daha önce 7 derbiye çıkan 31 yaşındaki oyuncu, ağları 4 kez sarstı. 2 kez rakip olduğu