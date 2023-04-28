Kupa 7.5 kg 73.5 cm boyunda

stanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geri sayım devam ederken 10 Haziran Cumartesi günü oynanacakFinal mücadelesi öncesinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası, İstanbul'a getirildi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde kazanan takıma verilecekDevlerin kupası toplamda 68'inci kez, İstanbul'da ise 2'nci kez galip gelen takımın müzesine gidecek.Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 18 yıl sonra final maçına yine ev sahipliği yapacak. PepsiCo İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, "Pepsi olarak Şampiyonlar Ligi'ni desteklemenin gururunu yaşıyoruz" dedi. Pazarlama Direktörü Seren Çankırı ise "Pepsi ve Ruffles adına ikonik kupayı İstanbul'da ağırlamaktan heyecan duyuyoruz" ifadesini kullandı.