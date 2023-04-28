Kupa 7.5 kg 73.5 cm boyunda

İstanbul’da 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak finalde sahibini bulacak Devler Ligi kupası futbolseverler için görücüye çıktı
İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geri sayım devam ederken 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak dev karşılaşma sonrasındakazanan ekibe verilecekkupa İstanbul'da sergilenmeye başladı. Final mücadelesi öncesinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası, İstanbul'a getirildi. Şampiyonlar Ligi kupası,bu akşam saatlerinekadar İstanbul'dabulunan bir alışverişmerkezinde sporseverlerinziyaretine açık olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde kazanan takıma verilecek kupa 7.5 kilo ağırlığında,73.5 santimetre uzunluğundave gümüş renginde. Devlerin kupası toplamda 68'inci kez, İstanbul'da ise 2'nci kez galip gelen takımın müzesine gidecek.
'BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ'
Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 18 yıl sonra final maçına yine ev sahipliği yapacak. PepsiCo İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, "Pepsi olarak Şampiyonlar Ligi'ni desteklemenin gururunu yaşıyoruz" dedi. Pazarlama Direktörü Seren Çankırı ise "Pepsi ve Ruffles adına ikonik kupayı İstanbul'da ağırlamaktan heyecan duyuyoruz" ifadesini kullandı.