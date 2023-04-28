Mauro Icardi'den idol açıklaması! "Samuel Eto'dan çok etkilendim"

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardii idolünün Samuel Eto'o olduğunu açıkladı. Arjantinli forvet gençken Batistuta'yı izlediğini fakat Barcelona'da forma giydiği dönemde Eto'o'dan çok şey öğrendiğini ifade etti.

Mauro Icardi şunları söyledi:

"Gençken Batistuta'yı ondan bir şeyler öğrenmek için çok izlerdim ama Barcelona'da bir kez Samuel Eto'o'dan çok etkilenmiştim. Samuel Eto'o benim idolüm. O çok iyi bir oyuncu, gol atmak için son hareketinde ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir forvet."