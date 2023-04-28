Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mauro Icardi'den idol açıklaması! "Samuel Eto'dan çok etkilendim"
Giriş Tarihi: 28.4.2023 16:01 Son Güncelleme: 28.4.2023 16:03

Mauro Icardi'den idol açıklaması! "Samuel Eto'dan çok etkilendim"

Mauro Icardi’den idol açıklaması! Samuel Eto’dan çok etkilendim

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi idolünü açıkladı. Yıldız golcü "Gençken Batistuta'yı ondan bir şeyler öğrenmek için çok izlerdim ama Barcelona'da Samuel Eto'o'dan çok etkilendim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardii idolünün Samuel Eto'o olduğunu açıkladı. Arjantinli forvet gençken Batistuta'yı izlediğini fakat Barcelona'da forma giydiği dönemde Eto'o'dan çok şey öğrendiğini ifade etti.

Mauro Icardi şunları söyledi:

"Gençken Batistuta'yı ondan bir şeyler öğrenmek için çok izlerdim ama Barcelona'da bir kez Samuel Eto'o'dan çok etkilenmiştim. Samuel Eto'o benim idolüm. O çok iyi bir oyuncu, gol atmak için son hareketinde ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir forvet."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin duyurdu: Emekli maaşlarına refah payı geliyor
Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın: Panikle balkondan atlayıp yaralananlar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük hayali: Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete vermek
Selçuk Bayraktar sabah.com.tr’ye konuştu: SİHA’lara ilk cevap teröristlerden değil HDP ve CHP’den geldi
CHP’li başkan bir çivi dahi çakmamıştı! Köprünün açılışını Başkan Erdoğan yapacak
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Hatay'da korkutan deprem
Kılıçdaroğlu'ndan 'Algı operasyonu nasıl yapılır?' dersi! Ayasofya Camii üzerinden kirli plan
Son dakika | MSB açıkladı! Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı
68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi
TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: Bize köstek olmaya niyetlenenler var, ne dediler, dokunacaklarmış...
ARKADAŞINA GÖNDER
Mauro Icardi'den idol açıklaması! "Samuel Eto'dan çok etkilendim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA