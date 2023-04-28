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Giriş Tarihi: 28.4.2023 11:35

Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu! Arjantin basını duyurdu...

Mauro Icardi’nin yeni adresi belli oldu! Arjantin basını duyurdu...

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin son durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılara transferde sürpriz bir rakip çıktı. Arjantin basını Boca Juniors'un Mauro Icardi'ye ilgi gösterdiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluk yarışına kayıpsız devam etmek isteken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Cimbom'un transferdeki 1 numaralı gündem maddesi ise forvet pozisyonu. Aslan, Mauro Icardi'nin yüksek maliyeti sebebiyle o bölge için harekete geçmişti. Öte yandan Avrupa'dan birçok talibi bulunan 30 yaşındaki santrfor hakkında flaş bir iddia geldi.

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi Arjantin basını duyurdu. İşte detaylar...

ICARDI ÜLKESİNE Mİ DÖNÜYOR?
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Elfutbolero'dan derlediği habere göre Boca Juniors, Mauro Icardi'ye ilgi gösteriyor. Haberde, Icardi'nin en büyük hayallerinden birisinin Arjantin temsilcisinde forma giymek olduğu belirtildi. Öte yandan Icardi'nin kariyerine nerede devam edeceğinin henüz belli olmadığına dikkat çekildi.

Ancak Boca'nın, Icardi'nin maliyetini karşılaşmasının zor olduğu kaydedildi. Boca Juniors'ta en yüksek maaşı 1.2 milyon Dolar ile Dario Benedetto'nun aldığı bildirildi. Şu anda bu transferin Arjantin ekibi için imkansız olduğu aktarıldı. Fakat yine de Boca'nın, Icardi için pusuda olduğu yazıldı.

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Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu! Arjantin basını duyurdu...
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