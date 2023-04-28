Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
Giriş Tarihi: 28.4.2023 17:48 Son Güncelleme: 28.4.2023 17:48

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

İHA
Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin duyurdu: Emekli maaşlarına refah payı geliyor
Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın: Panikle balkondan atlayıp yaralananlar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük hayali: Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete vermek
Selçuk Bayraktar sabah.com.tr’ye konuştu: SİHA’lara ilk cevap teröristlerden değil HDP ve CHP’den geldi
CHP’li başkan bir çivi dahi çakmamıştı! Köprünün açılışını Başkan Erdoğan yapacak
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Hatay'da korkutan deprem
TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: Bize köstek olmaya niyetlenenler var, ne dediler, dokunacaklarmış...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Algı operasyonu nasıl yapılır?' dersi! Ayasofya Camii üzerinden kirli plan
SON DAKİKA: PKK elebaşı Murat Karayılan'dan küstah sözler: Türkiye'yi dönüştürüp, özerklik kuracağız
Son dakika | MSB açıkladı! Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA