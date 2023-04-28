Son dakika Beşiktaş haberleri: Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Onur Bulut için kararını verdi!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve transferi krize neden olan Onur Bulut için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararını verdi.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, oy birliğiyle, Kayserispor'un Onur Bulut'a karşı açtığı davada oyuncuyu haklı buldu.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, milli oyuncu için Kayserispor'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi.

Kayserispor'un, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bu kararına itiraz etme hakkı bulunuyor.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Onur Bulut'un menajeri Cengiz Erten, konuyla ilgili NTV'ye konuştu. Erten, "Kayserispor başkanı Ali Çamlı, yöneticiler Murat Duman ve Nurettin Açıkalın bize resmen oyun oynadılar, kumpas kurdular. Onur Bulut'un transferinde usülsüz bir durum zaten yoktu. Dava süreci boyunca haklı çıkacağımıza inancımız tamdı. Kayserispor'un açtığı davayı biz kazandık. Adalet yerini buldu." sözlerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ...

Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut, kulübün kendisine transfer için izin verdiğini belirterek, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Kayserispor ise Onur'un sözleşmesinin devam ettiğini belirterek konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşımıştı.

KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Onur Bulut'un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'ne transferi ile alakalı olarak TFF Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna açmış olduğumuz dava kurul tarafından reddedilmiştir. Maddi gerçeklikten uzak ve hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bu karara karşı, süresi içerisinde TFF Tahkim Kuruluna müracaat edilecektir. TFF Yargılama süreci ardından verilen kararların adli denetim süreci de (İstinaf ve Yargıtay yolu) olacaktır. İlk derece mahiyetindeki bu hukuki süreç henüz tamamlanmamış olup, sürece ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.