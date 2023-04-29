Bodrumspor’da yenilmezlik serisi bitti

Son 6 maçta, 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştıran Bodrumspor, Ankara'da istediği sonucu alamadı. Bu mağlubiyete rağmen 35'inci haftayı Play-Off potasında tamamlayan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, kendilerine yakışmayan goller yediklerini dile getirdi.

Maçın ilk yarısında Gençlerbirliği ile başa baş bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Taşdemir, "İkinci yarı yediğimiz golün ardından beraberliği yakaladık ama takımımıza yakışmayan bir golle tekrar yenik duruma düştük. O golle de oyunun kontrolünü tamamen rakibin eline verdik. Biz bu sezon çok daha güçlü bütçeye sahip takımları geride bıraktık. Artık 3 maçımız kaldı. Sezon başından beri mücadelemizin hakkını alıp adımızı Play-Off'a yazdırmak istiyoruz" dedi. Bodrumspor kalan 3 maçta Altınordu, Samsunspor (D) ve Göztepe ile karşı karşıya gelecek.