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Giriş Tarihi: 29.4.2023 11:28

Dolmabahçe'de 6 milyar TL'lik derbi!

İHA
Dolmabahçe’de 6 milyar TL’lik derbi!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 6 milyar 190 milyon TL.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 176.4 milyon Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda zirvede yer alıyor. Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 112.8 milyon ve üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 6 milyar 190 milyon TL.

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo 28 milyon Euro ile derbide oynaması durumunda sahanın en değerlisi olacak. Sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin 18 milyon Euro, Victor Nelsson'un da 16.5 milyon Euro değeri bulunuyor. Beşiktaş'ta ise 11 milyon Euro ile İngiliz futbolcu Deli Alli takımın en değerlisi konumunda fakat sakatlığından dolayı oynayamayacak. Siyah-beyazlılarda ayrıca Nathan Redmond'un da 9.5 milyon Euro, Gedson Fernandes'in de 9 milyon Euro piyasa değeri var.

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Dolmabahçe'de 6 milyar TL'lik derbi!
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