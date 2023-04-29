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Giriş Tarihi: 29.4.2023 18:33

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: "Biz, sizin adınıza utanıyoruz"

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yanıt: Biz, sizin adınıza utanıyoruz

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada "Biz, sizin adınıza utanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz.

Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin.

116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi.

Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin.

Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz.

Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: "Biz, sizin adınıza utanıyoruz"
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