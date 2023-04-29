Milli futbolcu Enes Ünal’ın yeni hocası Jose Bordalas oldu

Milli futbolcu Enes Ünal'ın da formasını giydiği İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de teknik direktör değişikliği yaşandı. Mavilerde kötü gidişat sonrası görevine son verilen Quique Flores Sanchez'in yerine Jose Bordalas getirildi. Getafe'yi 2016-2021 yılları arasında 5 sezon çalıştıran, İspanyol çalıştırıcı Jose Bordalas, çıktığı 212 maçta 1.46 puan ortalaması yakalamıştı.

Maviler, La Liga'da 31. hafta sonunda 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyetle topladığı 31 puanla 18. basamakta düşme hattında bulunuyor.

