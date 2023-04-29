Nenad Bjelica'dan umut dolu sözler! "Mücadeleden dolayı gayet mutluyum..."

"Dolayısıyla bu kısımdan bahsedecek olursak eğer, gayet memnun olduğumu, oyuncularımızın istediğimiz her şeyi sahaya yansıttığını ve savunmada da iyi bir duruş gösterdiğimizi söyleyebilirim. 11'e 10'luk kısımda ise Sivasspor maçından sonra yine bir kırmızı kart yaşadık maalesef. 11'e 10 devam ederken de savunmaya devam edebilmeniz çok kolay olmuyor. Ama yine de maçın geneline bakarsak eğer, özellikle 1 kişi eksik oynadığımız dönemde dahi rakibimize belki 1 tane net fırsat dışında çok fazla pozisyon vermediğimizi de söyleyebilirim. Maçın geneline bakacak olursak eğer takımımın verdiği cevaptan, mücadeleden dolayı gayet mutlu olduğumu söyleyebilirim. Önümüzdeki maçın hazırlıklarına devam edeceğiz" diye konuştu.