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Giriş Tarihi: 29.4.2023 18:02 Son Güncelleme: 29.4.2023 18:05

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk oluyor! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig’de Sivasspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Zorlu karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda, Ferdi, Valencia, Pedro.

Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor.

Son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk oluyor! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...
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