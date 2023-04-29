Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig’de Sivasspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor.