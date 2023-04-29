Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF’den Valencia’ya geçmiş olsun mesajı
Giriş Tarihi: 29.4.2023 23:48 Son Güncelleme: 29.4.2023 23:48

TFF’den Valencia’ya geçmiş olsun mesajı

İHA
TFF’den Valencia’ya geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TTF), Sivasspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia’ya geçmiş olsun mesajı diledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de, mücadelenin 14. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 33 yaşındaki Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'ya, Türkiye Futbol Federasyonu'nu geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'nin mesajında, "DG Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural ile yaşadığı çarpışma sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Enner Valencia'ya ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Enner Valencia'nın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan İzmir'de tarihi kalabalığa seslendi: Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kandil ile pazarlık' tepkisi!
SON DAKİKA | Emekliye refah payı düzenlemesinde son durum! Bakan Bilgin A Haber'de açıkladı: Çalışmalar bitti
İstanbul'da TEKNOFEST rüzgarı: Başkan Erdoğan: Burada geleceğin Özdemir Bayraktarları var
Başkan Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: Sizlerle birlikte Türkiye'yiz
Akşener’e PKK tepkisi! Meral Akşener Konya ve Kayseri’den sonra Erzurum’da da umduğunu bulamadı
Terör sevici ittifak da birbirine girdi! TİP'li Ahmet Şık'tan HDP'ye: Kürt faşisti ile uğraşamam
İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Atatürk Havalimanı' tepkisi: İHA ve SİHA'lara çomak sokuyor
Başkan Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı tepkisi: Bunun adı mandacılıktır
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF’den Valencia’ya geçmiş olsun mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA