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Giriş Tarihi: 30.4.2023

Ankara’da ses çıkmadı

Ankara’da ses çıkmadı

Son haftalara düşme korkusu ile girmek istemeyen iki takımın Başkent’teki mücadelesinde A.Gücü ile Kasımpaşa berabere kaldı

Ankaragücü evinde, Kasımpaşa ile yenişemedi: 0-0. Maçın ilk yarısında daha etkili olan Başkent ekibi Sowe ile yakaladığı pozisyonlarda kaleci Günay'a takıldı. Kasımpaşa ise tek etkili atağında Fall ile gole çok yaklaştı. Konuk takım, ikinci yarıya da Fall'ın değerlendiremediği fırsatla başladı. Oyunun bu bölümü karşılıklı ataklarla geçildi. Maçın uzatma anlarında Koita'nın ceza sahasının sol tarafından içeriye çevirdiği topta Kitsiou'nun şutunu savunmanın çizgiden çıkarması Kasımpaşa adına büyük bir şanssızlıktı.

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Skorda kaleciler belirleyici oldu. Gökhan (A.Gücü) ve Günay (Kasımpaşa) 3'er net pozisyonda forvetlere gol izni vermedi.

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