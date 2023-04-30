Ankara’da ses çıkmadı

Ankaragücü evinde, Kasımpaşa ile yenişemedi: 0-0.Kasımpaşa ise tek etkili atağında Fall ile gole çok yaklaştı. Konuk takım, ikinci yarıya da Fall'ın değerlendiremediği fırsatla başladı. Oyunun bu bölümü karşılıklı ataklarla geçildi.Skorda kaleciler belirleyici oldu. Gökhan (A.Gücü) ve Günay (Kasımpaşa) 3'er net pozisyonda forvetlere gol izni vermedi.