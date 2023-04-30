Ankara’da ses çıkmadı

Son haftalara düşme korkusu ile girmek istemeyen iki takımın Başkent’teki mücadelesinde A.Gücü ile Kasımpaşa berabere kaldı
Ankaragücü evinde, Kasımpaşa ile yenişemedi: 0-0. Maçın ilk yarısındadaha etkili olanBaşkent ekibi Sowe ileyakaladığı pozisyonlardakaleci Günay'a takıldı. Kasımpaşa ise tek etkili atağında Fall ile gole çok yaklaştı. Konuk takım, ikinci yarıya da Fall'ın değerlendiremediği fırsatla başladı. Oyunun bu bölümü karşılıklı ataklarla geçildi. Maçın uzatmaanlarında Koita'nınceza sahasının sol tarafındaniçeriye çevirdiğitopta Kitsiou'nunşutunu savunmanınçizgiden çıkarmasıKasımpaşa adınabüyük bir şanssızlıktı.
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Skorda kaleciler belirleyici oldu. Gökhan (A.Gücü) ve Günay (Kasımpaşa) 3'er net pozisyonda forvetlere gol izni vermedi.